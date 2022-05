Netflix : à quoi s’attendre de The Photographer and the Postman

pas de spoilers

Le documentaire axé sur le meurtre du photojournaliste José Luis Cabezas sera présenté en première sur la plateforme de streaming ce vendredi.

©NetflixJosé Luis Cabezas a été assassiné à Pinamar en janvier 1997.

Janvier a marqué le 25e anniversaire de l’un des plus terribles homicides depuis le retour à la démocratie en Argentine. Le photographe du magazine Noticias, José Luis Cabezas, a été retrouvé mort, menotté dans une voiture et complètement incinéré. Rapidement, un défilé d’accusations croisées s’engage entre le Gouverneur de la province de Buenos Aires, Eduardo Duhaldela police et la figure mystérieuse de l’homme d’affaires Alfredo Yabran. Tout cela sera vu dans un nouveau documentaire de Netflixdans un ton semblable à celui de carmel.

Le photographe et le facteur : le crime de Cabezas sera le titre officiel de ce nouveau spécial d’un peu plus d’une heure trente consacré aux principaux aspects du meurtre de Joseph Louis Têtes. Plusieurs journalistes et même Edouardo Duhalde Ils feront partie de la reconstruction de l’histoire qui ira de la façon dont tout a commencé, avec le magazine Noticias et une couverture qui a remis en question les actions de la police de Buenos Aires, à la manière dont ils ont démasqué Yabrânqui jusque-là était un mystère.

Sans donner trop de nouvelles révélations, Le photographe et le facteur sert de dossier à retenir et à ne pas oublier têtes. En effet, le fameux slogan qui se fait entendre depuis 1997, « N’oubliez pas les têtes », non seulement apparaît dans le documentaire, mais est également expliqué en profondeur sur ce qu’il suggère et ce qu’il soutient. En ce sens, toute l’histoire devient un poignard et fait une boule dans la gorge à chaque image d’archive. Surtout, avec les apparitions des parents de têtes.

L’adresse de Le photographe et le facteur Il est en charge de Alexandre Hartmanqui a déjà une expérience à la fois du genre documentaire et du lancement de ces enquêtes en Netflix. Le directeur était chargé de porter les fils de Carmel : Qui a tué Maria Marta ?qui portait sur le meurtre de Maria Marta García Belsunce a été largement débattu en 2020.

