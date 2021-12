La bande-annonce de Everything Everywhere All At Once d’A24 envoie Michelle Yeoh dans une aventure multiversale

A24 a sorti une bande-annonce exaltante pour son prochain thriller d’action, Tout partout à la fois. Les acteurs vétérans Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis sont les vedettes du film. Tout partout à la fois est écrit et réalisé par Daniels, alias Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Le duo de réalisateurs est surtout connu pour son premier film, Homme de l’armée suisse, avec Daniel Radcliffe et Paul Dano. Tout partout à la fois est décrit comme un « film d’action interdimensionnel » et devrait être le premier véritable film d’action d’A24. Découvrez l’incroyable bande-annonce de Tout partout à la fois au dessous de.

Eh bien, c’est certainement l’une des bandes-annonces de film les plus uniques et les plus déroutantes de tous les temps. Mais Michelle Yeoh vs Jamie Lee Curtis : qui ne voudrait pas voir ça ? Ke Huy Quan, qui a joué Data dans Les Goonies, joue également un rôle de premier plan dans le film. La bande-annonce promet également beaucoup d’action, de cœur et d’humour. Selon la ligne de connexion officielle, Tout partout à la fois est une « aventure d’action de science-fiction hilarante et au grand cœur sur une femme sino-américaine épuisée qui n’arrive tout simplement pas à finir ses impôts ».

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Michelle Yeoh (tigre accroupi Hidden Dragon) incarne Evelyn Wang, une femme ordinaire qui est entraînée dans une aventure à travers le multivers pour sauver le monde et sa famille. Tout partout à la fois met également en vedette Jamie Lee Curtis (Halloween), Stéphanie Hsu (Merveilleuse Mme Maisel), Ke Huy Quan (Les Goonies), James Hong (Coureur de lame), Harry Shum Jr. (fous riches asiatiques) et Jenny Slate (Parcs et loisirs).

Anthony et Joe Russo produisent Tout partout à la fois par l’intermédiaire de leur société de production AGBO. Comme le montre la bande-annonce, le film promet d’être à la fois déroutant et passionnant. Nous recevons également un tour méchant de l’icône de l’horreur Jamie Lee Curtis. Et c’est toujours un plaisir de voir la très talentueuse Michelle Yeoh.

Le multivers est devenu à la mode ces jours-ci, mais il est surtout vu dans les films de super-héros. Cependant, l’idée de différentes versions des mêmes personnages existant simultanément n’est pas nouvelle. Rappelez-vous Jet Li et Jason Statham avec Celui? Mais un film produit par A24 qui promet d’être une balade de science-fiction qui plaira à tout le monde est définitivement du jamais vu. Le studio est synonyme de films indépendants percutants mais polarisants comme Héréditaire et Le chevalier vert. Mais Tout partout à la fois est là pour changer cette perception.

Le film ouvrira le festival South by Southwest (SXSW) le 11 mars 2022. Les Daniels ont précédemment remporté le plus grand honneur de la mise en scène au festival pour Homme de l’armée suisse. Les organisateurs n’ont que de belles choses à dire sur Tout partout à la fois. La directrice du film de SXSW, Janet Pierson, a récemment déclaré : « Nous sommes ravis de présenter en avant-première le dernier travail de Daniels, qui est fantastiquement inventif, divertissant, émotionnellement fondé et bourré de la créativité exceptionnelle qui rend leurs projets si satisfaisants. soufflé par cet exploit extraordinaire du cinéma. »

Tout partout à la fois sortira en salles au printemps prochain le 25 mars 2022.





Avatar 2 : premier regard sur Michelle Yeoh et Giovanni Ribisi sur le plateau Bien qu’il ait été rejeté en 2019, c’est la première fois que nous voyons Michelle Yeoh sur le tournage des suites d’Avatar.

Lire la suite





A propos de l’auteur