HBO Max n’est plus : quand arrive la plateforme Max et quels sont ses nouveaux prix

Le changement de nom de HBO Max à simplement Max a été officialisé. Ensuite, sa date de lancement et les différents prix qu’il aura.

La fusion entre Warner Bros et Discovery apporté plusieurs modifications au sein de l’épine dorsale de l’entreprise, mais l’une des plus importantes a été de mettre fin à son service de streaming HBO Max. Ce mercredi est venue l’annonce officielle que la plateforme sera désormais renommée « Max » et nous avons déjà les premiers détails, comme votre date d’arrivée et les prix.

Depuis le changement de direction, ils ont commencé à réfléchir à un plan pour continuer dans la bataille du streaming contre des entreprises puissantes telles que Netflix ou Prime Video. JB Perrette, directeur général et président de global streaming, avait anticipé la fusion entre HBO Max et Découverte + dans le même espace, même si cela a également entraîné des annulations et des éliminations de projets.

+Quand arrive Max et quel est son nouveau prix

comme anticipé Le New York Timesce mercredi ils ont officialisé le changement de nom de HBO Max pour « Max » sur les réseaux sociaux. Là, ils ont confirmé que la nouvelle plate-forme sera disponible à partir de 23 mai et aura trois types de prix différents: avec les publicités, cela coûtera 9,99 € par mois ; Sans publicité coûtera 15,99 € par mois; et le dernier classement « Ultimate sans publicité » coûtera 19,99 € par mois.

Les trois niveaux de prix différents correspondent à certaines fonctionnalités qui peuvent rendre l’expérience utilisateur plus agréable. financé par la publicité Il a deux flux simultanés, une résolution HD 1080p et aucun téléchargement. Sans publicité il a les mêmes avantages, mais jusqu’à 30 téléchargements hors ligne. Finalement, « Max Ultimate sans publicité » Il dispose de quatre flux simultanés, d’une résolution Ultra HD jusqu’à 4K et de 100 téléchargements sans connexion, ainsi que d’une qualité sonore Dolby Atmos.

service de diffusion en continu Max comprend tous les titres HBO Max et Découverte +, mais de nouveaux projets passionnants viennent également d’être annoncés. On parle d’un nouveau prequel à Game of Thrones titré « Un chevalier des sept royaumes: le chevalier de la haie »le futur live-action de Harry Potterun spin-off de La théorie du Big Bang et plus de productions.

