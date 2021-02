« Bridgerton »: « Le vicomte qui m’aimait », le roman derrière la saison 2

Avec Netflix annonce d’autres épisodes le 21 janvier 2021, saison 2 de « BridgertonCela pourrait révéler beaucoup de choses sur le passé d’Anthony, l’un des personnages principaux de la série. Basé sur la série de livres de Julia Quinn, l’émission a été créée en décembre 2020 sur Netflix et a présenté la famille titulaire: le Bridgerton.

PLUS D’INFORMATIONS: Toutes les abeilles qui étaient cachées dans la saison 1 de « Bridgerton »

Saison 1 de « Bridgerton« Axé principalement sur la fille aînée de Bridgerton, Daphné, interprétée par Phoebe Dynevor et sa cour avec Simon, papier Page Regé-Jean, le duc de Hastings. Cependant, le saison 2 Je pourrais enfin centrer Anthony tout en explorant davantage sa trame de fond.

Bien qu’il soit le fils aîné de la maison, Anthony n’était pas très intéressé par ses affaires familiales ou par ses responsabilités en tant que « les hommes du tuyau » après mort de son père. Anthony essayé de réparer Daphné avec des hommes respectables et riches, mais a lamentablement échoué.

PLUS D’INFORMATIONS: Tout le monde dans le casting a reçu des fins différentes pour cacher Lady Whistledown dans « Bridgerton ».

Les derniers chapitres du saison 1 de « Bridgerton« Terminer par Anthony annonçant que vous avez décidé de vous marier. Vous avez déterminé que c’est la meilleure façon de procéder, et quelque chose de similaire se produit livre 2 de Julia Quinn « Le vicomte qui m’aimait». Pour en savoir plus sur le livre, sa relation avec la deuxième partie de la série, et bien plus encore ici. FAIS ATTENTION! Il pourrait y avoir des spoilers plus tard.

ARGUMENT ET SYNOPSIS DE « LE VIZCOMTE QUI M’AIMAIT »

Le vicomte qui m’aimait, le deuxième livre de Julia Quinn dans la série « Bridgerton » (Photo: Amazon)

Les ragots de Dame Whistledown ne jamais faillir: encore une fois, Anthony Bridgerton Il est le célibataire le plus convoité de la saison dans la haute société victorienne. Mais cette année, le beau vicomte, amoureux de l’amusement et ennemi de l’engagement, surprend tout le monde et décide de trouver une femme et de s’installer.

Le bijou le plus précieux, le jeune et le beau Edwina Sheffield, est votre choix naturel. Mais pour l’obtenir, il doit d’abord obtenir l’approbation de la sœur aînée de la fille, Kate. Anthony Vous constaterez que convaincre cette femme arrogante et déterminée qu’elle n’est plus un playboy n’est pas une tâche facile. Ce n’est pas non plus pour le retirer de votre tête quand la nuit vient.

Kate elle a toujours su que le succès en société n’était pas pour elle: elle pensait qu’elle était trop grande, un peu plus âgée pour se marier à vingt et un ans, et pas particulièrement belle. C’est pourquoi elle est dévouée corps et âme à protéger son adorable petite sœur de toutes les acclamations sans scrupules qui l’entourent lors des bals et des rassemblements.

Anthony Bridgerton décide enfin de se marier dans le deuxième livre « Le vicomte qui m’aimait » (Photo: Netflix)

Kate se sent plus que capable de tenir à distance les célibataires douteux comme le vicomte Anthony Bridgerton. Cependant, vous découvrirez bientôt qu’il y a un tout petit pas à franchir pour affronter la passion. Anthony Bridgerton était clair sur une chose dans sa vie: qu’il ne vivrait pas plus longtemps que son père, décédé avant l’âge de quarante ans.

C’est pourquoi il a décidé vis ta jeunesse intensément, sans s’engager dans un amour qui serait brusquement interrompu. Cependant, il arrive un moment où il décide de se marier pour laisser un héritier. Mais rencontre un formidable obstacle, la sœur persistante de la mariée choisie, qui ose le défier sans cesse.

Peu à peu, Anthony il découvre en cette femme une rivale digne de lui, capable de lui faire repenser beaucoup de choses … et un être exceptionnel avec qui il sera très difficile de ne pas finir amoureux.

RÉSUMÉ DE « LE VIZCOUNT QUI M’AIMAIT »

Anthony Bridgerton sera le personnage principal de la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo: Netflix)

Le roman commence en 1814, un an depuis Daphné Oui Simon ils se sont rencontrés, et une nouvelle saison a commencé Londres. Transformer le thème du mariage en un thème totalement transactionnel a facilité le choix Anthony: épousera le « Diamant de la première eau« de cette année, Edwina Sheffield. C’est une décision logique. Elle est la petite amie parfaite cette année et il est le célibataire le plus convoité.

Bien sûr, personne n’est surpris quand ce n’est pas si facile, malgré le processus de pensée très logique de Anthony. La belle-mère bien intentionnée de Edwina, Maryapprouve le mariage, car épouser un membre de la famille Bridgerton résoudrait les problèmes financiers de Sheffield.

Cependant, Edwina Elle n’est pas la fille la plus âgée du famille Sheffield comment était-ce Daphné pour les Bridgerton. Sa soeur, Kate, avoir 28 années et elle n’est pas encore mariée, non pas parce qu’elle n’est pas attirante, mais parce qu’elle ressemble assez Éloïse en ce qu’elle est très directe et franche, ne prend pas les imbéciles facilement et a développé une réputation pour « difficile»Depuis le début de son adolescence.

Anthony Bridgerton (Photo: Netflix)

Mais aussi difficile que c’était quand il était jeune, il n’a rien de la façon dont il est « Le vicomte qui m’aimait». Kate Oui Edwina sont extrêmement fidèles les uns aux autres, et Kate n’a pas l’intention de permettre Anthony Bridgerton forcez votre sœur à un mariage terrible et sans amour. Elle est prête à faire tout ce qu’il faut pour chasser Anthony, y compris l’utilisation de corgi de la famille, Newton, si c’est nécessaire.

Comme on peut l’imaginer, Anthony Il n’est pas heureux de découvrir qu’un nouveau Némésis s’est matérialisé pour arrêter ses plans bien établis. Et il est encore plus irrité lorsque la décision de sa mère d’inviter le Sheffield à la maison de la famille Bridgerton de Salle Aubrey pour une fête à la maison signifie que Kate vient aussi.

Comment un homme est-il censé épouser une femme alors qu’il est de plus en plus distrait par sa sœur exaspérante? Les fans du tropes romantiques vous devinerez probablement la suite, avec ces deux personnages engageants une relation amour-haine qui pourraient être représentés avec plus de passion dans les nouveaux épisodes de « Bridgerton » dans Netflix.