Mission: Impossible 7 reprend le tournage, Simon Pegg partage une nouvelle image de teaser

L’une des productions les plus troublées de ces derniers temps a été pour Mission: impossible 7, rendu d’autant plus remarquable en raison de la fluidité du processus de tournage des films de la franchise. Les choses ont tellement mal tourné sur les sets du dernier opus de la série que toute la production a été arrêtée. Simon Pegg, qui reprend le rôle de Benji Dunn dans le film, a récemment annoncé sur Instagram que la production avait repris sur Mission: Impossible 7.

L’acteur a publié une photo des quatre acteurs principaux du film qui composent le groupe de travail Impossible Mission de la série, y compris Simon Pegg Tom Cruise, Rebecca Ferguson et Ving Rhames. Pegg a légendé la photo, « de retour au travail avec la famille ». L’acteur n’a fait aucune mention de la controverse qui avait conduit à l’arrêt de la production il y a quelques semaines. Tout a commencé lorsqu’un enregistrement audio de Cruise, qui produit les films et joue le rôle principal, a été divulgué, dans lequel l’acteur a pu être entendu fustiger quelques membres de l’équipe pour s’être tenus trop près les uns des autres en violation des règles de distanciation sociale.

« Nous voulons l’étalon-or. Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons! Je suis au téléphone avec tous les f *** ing studio la nuit , les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois que vous êtes les mères. Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le fais pas tu es viré, si je te vois le refaire tu es f *** ing parti. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et toi aussi et toi aussi. Et toi, don T’as jamais foutu de le refaire. C’est tout! Pas d’excuses. Tu peux le dire aux gens qui perdent leur putain de maison parce que notre industrie est fermée. Ça ne va pas mettre de la nourriture. leur table ou payer leurs études universitaires. C’est ce avec quoi je dors tous les soirs. L’avenir de cette putain d’industrie! «