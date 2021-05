Bridgerton: le tournage a commencé la saison 2

Smartbox Visite guidée à pied des lieux de tournage de Coup de foudre à Notting Hill durant 2h pour 2 Coffret cadeau Smartbox

Partez à la découverte de l'un des quartiers les plus célèbres de Londres, sur les lieux de tournage du film romantique mythique Coup de foudre à Notting Hill ! Avec ce tour guidé pour 2 personnes, à faire à pied, suivez les traces des acteurs Hugh Grant et Julia Roberts durant 2h et admirez de vos propres yeux certains des nombreux endroits que vous avez vu derrière votre écran. Transformez-vous en star et parcourez cette partie de la capitale anglaise à la recherche du marché de Portobello Road et bien d’autres coins ayant accueillis le casting du long-métrage dont vous apprendrez tous les secrets. Au détour de votre visite, vous pourrez également parcourir les rues foulées par les équipes des grands succès Pile et Face et Love Actually. Vous pourrez aussi en profiter pour lever le voile sur tous les mystères de ces environs de l’ouest de la ville : son histoire, ses endroits les plus branchés et les maisons de célébrités. Une aventure culturelle et touristique inoubliable qui vous mettra des étoiles plein les yeux !