Quand les Gardiens de la Galaxie Vol 3 sortiront-ils?

Studios Marvel a lancé une nouvelle bobine pour son conseil d’administration du Phase 4 lundi matin. Nous avons obtenu de nouveaux titres pour les films de suite à venir, un aperçu de certains des films qui sortiront cette année et des dates officielles comme le troisième film de Gardiens de la galaxie Vol.3.

Cela pourrait également vous intéresser: le Xbox Game Pass surprend les fans avec de nouveaux jeux

Como reveló el Reel, Guardians of The Galaxy Vol. 3 llegará a los cines el 5 de mayo de 2023. Además de revelar la fecha de lanzamiento de Guardians of The Galaxy Vol. 3, Marvel Studios también lanzó el primer vistazo al nuevo logo de le film.

Si Guardians of The Galaxy Vol.3 semble trop long, c’est parce que c’est le cas, du moins par rapport à son prédécesseur. Marvel se préparait à tourner le troisième film Les Gardiens de la Galaxie il y a quelques années, mais le film a été retardé lorsque l’écrivain James Gunn a été congédié pour Disney en raison de Tweets datant d’il y a plus de dix ans.

Finalement, Gunn a été embauché à nouveau, mais pas avant d’accepter de le faire La brigade suicide afin de DC et Warner Bros. Une fois que Gunn a terminé ses obligations envers cette franchise, qui comprend une série dérivée de Peacemaker pour HBO Max, reviendra sur Marvel pour filmer Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Quand Ant-Man and the Wasp: Quantumania sortira-t-il?

Certains des personnages des Gardiens, y compris Star-Lord de Chris Pratt, sera vu aux côtés de Chris Hemsworth à Thor: l’amour et le tonnerre, qui sortira en salles en 2022.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sera le deuxième film de Marvel Studios de 2023, dont la première aura lieu le 5 mai de la même année.