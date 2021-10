Home Sweet Home Alone Trailer redémarre un classique de Noël sur Disney + cette saison des fêtes

La bande-annonce de la toute nouvelle comédie d’aventure de Disney+ Home Sweet Home Seul est là! La réinvention de la franchise de films de vacances bien-aimée déclenchera un chaos comique cette saison des vacances. Regardez la nouvelle équipe de vacances quitter la maison intelligente et espiègle de Max Mercer pour se débrouiller toute seule et sauver la maison familiale. Voyons s’il peut rendre Kevin fier !

« Tu penses que je suis si stupide ? « Bien sur que oui. » Oh, mec. On dirait que ça ne va pas marcher pour le couple maladroit. N’ont-ils pas vu comment cela s’est passé les cinq premières fois ?

Home Sweet Home Seul étoiles Ellie Kemper (Kimmy Schmidt incassable), Rob Delaney (Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw), Archie Yates (Lapin Jojo), Aisling Bea (De cette façon jusqu’à), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Tim Simons (Veep), Pete Holmes (Crash), Devin Ratray (Buzz de Seul à la maison!), Ally Maki (Histoire de jouets 4) et Chris Parnell (Saturday Night Live). Le film est réalisé par Dan Mazer d’après un scénario de Mikey Day & Streeter Seidell, une histoire de Mikey Day & Streeter Seidell et John Hughes basée sur un scénario de John Hughes. Hutch Parker, pga et Dan Wilson, pga produisent, avec Jeremiah Samuels en tant que producteur exécutif.

Le synopsis officiel de Disney+ se lit comme suit : « Max Mercer est un jeune garçon espiègle et plein de ressources qui a été laissé pour compte pendant que sa famille est au Japon pour les vacances. Ainsi, lorsqu’un couple marié tentant de récupérer un héritage inestimable a jeté son dévolu sur la maison de la famille Mercer , c’est à Max de le protéger des intrus… et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour les empêcher d’entrer. Des détournements hilarants aux proportions épiques s’ensuivent, mais malgré le chaos absolu, Max se rend compte qu’il n’y a vraiment pas de place comme home sweet home. »

Ce sera le 6ème opus de la franchise. Nous avons eu notre suite avec le retour du casting dans Seul à la maison 2 : Perdu à New York. Seul à la maison 3 était un redémarrage concernant Alex Pruitt, un garçon de 8 ans vivant à Chicago, qui doit repousser les espions internationaux qui cherchent une puce informatique top secrète dans sa petite voiture. Après le troisième versement, on nous a donné Seul à la maison 4, qui était un retour aux personnages originaux avec de nouveaux membres de la distribution. Le film voit Kevin McCallister se rendre chez son père à Noël et doit défendre la maison contre de vieux ennemis qui envisagent de kidnapper le prince héritier. Enfin, nous avons assisté à un autre redémarrage dans Seul à la maison : le braquage des Fêtes où Finn Baxter (Christian Martyn) installe des pièges pour attraper le fantôme de l’ancien occupant de sa nouvelle maison, seulement pour découvrir qu’il doit protéger la maison et sa sœur de trois voleurs d’art maladroits.

Mais ne compte pas l’hommage Chiots seuls avec Dolph Lundgren. Le chiot câlin voit Lundgren envoyer les malheureux cambrioleurs dans une maison où les chiens du quartier vont plein Kevin sur les fesses, mettant en place une maison d’horreurs pour les voleurs. Ne me dis pas que tu n’es pas intrigué. Pompé, plus comme ça!

Home Sweet Home Seul fera ses débuts le 12 novembre 2021 exclusivement sur le service de streaming Disney +.

