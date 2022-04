« Bridgerton »: la véritable histoire derrière Theo Sharpe et les radicaux politiques

Bien que l’intrigue principale de « Bridgerton » est basé sur les histoires d’amour qui se forment entre les personnages, il traite également de certains problèmes qui, à cette époque, étaient vécus dans la société anglaise et l’exemple clair en est la présence du personnage de Theo Sharpe et d’un groupe appelé Les radicaux politiques.

Dans la deuxième saison de la série Netflix, Eloïse est vue à plusieurs reprises avec ce nouveau personnage que l’on voit devant les caméras car elles partagent, dans une certaine mesure, les mêmes idéaux. Ainsi, le jeune Sharpe commence à apparaître plus souvent, suscitant la curiosité des fans de la production.

Theo Sharpe et Eloise Bridgerton apparaissent ensemble dans plusieurs scènes, partageant les mêmes idéaux (Photo : Netflix)

THEO SHARPE ET LES RADICAUX POLITIQUES

Theo est une aide-imprimeuse ouvrière qui publie souvent des pamphlets sur le féminisme, un sujet peu abordé à l’époque. Le jeune homme encourage Éloïse être présent à une réunion clandestine, où les droits des femmes seront discutés.

Toutes les personnes qui composaient la réunion clandestine susmentionnée appartenaient à la classe ouvrière de Londres, ce qui montre que leurs idéaux étaient liés au manque d’opportunités et de libertés dont disposaient les membres de la haute société.

Le groupe s’appelait Les radicaux politiques dans la série et on pense qu’elle cache une histoire vraie sur le début du mouvement féministe, dont le but est que les femmes reçoivent une éducation et les mêmes droits fondamentaux dont jouissaient les hommes.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DES RADICAUX POLITIQUES

Cuando Eloise decide asistir a ese grupo ve a una mujer sobre el escenario que está hablando sobre los derechos de las mujeres y se cree que tal personaje puede estar inspirado en Mary Wollstonecraft, una feminista del siglo XVIII, quien fue fundamental para iniciar este movimiento en le pays.

Dans l’un de ses principaux ouvrages, « Revendiquer les droits des femmes», estime que toutes les femmes devraient recevoir une éducation et les mêmes droits fondamentaux que les hommes de toutes les classes sociales.

