Anniversaire d’Andrew Scott : 7 séries et films disponibles en streaming à regarder à son époque

Joyeux anniversaire Andrew Scott! L’acteur irlandais célèbre son 45 ans avec un grand pas dans le monde du divertissement. Depuis l’âge de 17 ans, il a tenu des rôles renommés au cinéma, au théâtre et à la télévision. Jim Moriarty dans Sherlock, Le prêtre en Sac à puces et Addison Bennett dans Alice à travers le miroir ne sont que quelques-uns des rôles dans lesquels il s’est notamment distingué. Par conséquent, nous vous présentons ici sept films et séries que vous pouvez apprécier dans HBO Max, Netflix et Amazon Prime Vidéo pour fêter ta journée.

+ 4 films d’Andrew Scott à regarder sur Amazon Prime Video, Netflix et HBO Max

4. Ce magnifique fantastique (Amazon Prime Video)

Au 2016, Andrew Scott faisait partie de La beauté de la vie, ainsi traduit pour l’Amérique latine. Dans ce film, une jeune femme qui rêve d’être l’auteur de livres pour enfants se lie d’amitié avec un vieux veuf riche et de mauvaise humeur. L’acteur a joué Vernon et partagé le casting avec Jessica Brown Findlay comme Bella Brown, Tom Wilkinson comme Alfe Stephenson et Jérémy Irvine comme Billy.

3. Beau diable (Netflix)

Cette belle fantastique Ce n’était pas la seule première à laquelle Andrew Scott a participé 2016: faisait également partie de Beau diable, le long métrage dans lequel un garçon solitaire doit fréquenter un internat où tout le monde est obsédé par le rugby. Là, il nouera un lien inattendu avec un joueur vedette. Dirigé par Josh majordome, l’artiste irlandais a donné vie à Dan xérès et je travaille avec Fionn O’Shea et Nicolas Galitzine.

2. 1917 (HBO Max)

Deux soldats qui traversent le camp ennemi pour délivrer un message qui sauverait des vies pendant la Grande Guerre sont les protagonistes de cette histoire. Le film de Sam mendès Il a reçu un grand nombre de distinctions qui l’ont positionné au sommet grâce à son intrigue et son casting. A cette occasion, Andrew Scott ressemblait au Lieutenant Leslie.

1. Oslo (HBO Max)

Sortie en mai cette année, Oslo a pour protagonistes Andrew Scott dans la peau de Terje Rod Larsen déjà Ruth Wilson comme Mona Juul. Le drame réalisé par Bartlett Sher suit les coulisses de la négociation qui a abouti aux accords d’Oslo, signés en 1993 entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine.

+ 3 séries d’Andrew Scott à regarder sur Amazon Prime Video et Netflix

3. Miroir noir (Netflix)

Miroir noir est une série d’anthologies de science-fiction dominée par l’étrangeté et l’imminence du futur, où la technologie la plus avancée se heurte aux instincts les plus sombres. Des dizaines d’acteurs ont défilé au fil de leurs saisons et Andrew Scott n’a pas été en reste : il a donné vie à Chris Gillhaney au Morceaux, l’épisode dans lequel un chauffeur londonien déchaîne un conflit international en kidnappant un employé d’une entreprise spécialisée dans les réseaux sociaux.

2. L’amour moderne (Amazon Prime Video)

Andrew Scott a conquis le cœur des téléspectateurs avec son rôle de Jeter dans la serie L’amour moderne. La fiction présente des histoires uniques sur les joies et les difficultés de l’amour, chacune inspirée d’un essai personnel de la vie réelle de la colonne bien-aimée du New York Times. Dans son épisode, un couple d’hommes homosexuels cherche à adopter un bébé et le trouve beaucoup plus rapidement que prévu.

1. Sac à puces (Amazon Prime Video)

Parmi les personnages les plus emblématiques d’Andrew Scott, la figure de Le prêtre, le prêtre de Sac à puces. Cette série créée par Phoebe Waller-Pont présente une femme ironique, sexuelle et en deuil qui se jette dans la vie moderne de Londres. Dans sa deuxième saison, elle rencontre un homme qui peut transformer sa vie en 360 et éveiller ses sentiments les plus cachés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂