The Mandalorian Chapter 10 – Le grand jour de neige de l’enfant

Le dernier épisode de Le mandalorien est arrivé, enlevant Din de Tatooine et affrontant une autre créature monstrueuse. Consultez notre récapitulatif!

C’est vendredi, ce qui signifie que Disney Plus a publié un tout nouvel épisode de Le mandalorien. Chapitre 10, «The Passenger», nous emmène hors de Tatooine et dans des ennuis alors que la quête pour trouver plus de Mandaloriens se poursuit et je suis ici pour tout décomposer pour vous!

Si vous avez manqué la panne de la semaine dernière, n’oubliez pas de consulter nos réflexions sur le chapitre 9 ici. Comme toujours, nous allons plonger la tête la première dans les spoilers, alors soyez averti si vous ne l’avez pas encore regardé.

Comme prévu, nous avons commencé cette semaine sur Tatooine alors que Din Djarin retourne à Mos Eisley avec l’armure de Boba et le besoin d’une nouvelle avance. Il rencontre rapidement des ennuis sur le chemin du retour, étant arrêté par un groupe de charognards (?). Quoi qu’il en soit, ils ne durent pas longtemps et lancent l’épisode avec un autre rappel de la façon dont Din peut se gérer.

Sans oublier que nous voyons le lien entre lui et l’enfant car il est entièrement en mode parental. L’enfant qui revient dans ses bras après le sauvetage est réconfortant et montre la confiance qui se construit dans le temps qu’ils ont passé ensemble.

Là où le dernier épisode a eu des moments avec The Child, «The Passenger» a mis leur relation au premier plan, même au milieu de toute l’action qui se déroule. C’est quelque chose qui a été saupoudré tout au long de l’épisode, bien que cette intro lui donne le ton.

Trouver un nouveau prospect

Une fois que Mando est finalement revenu à Mos Eisley, il trouve Peli au milieu d’une partie de Sabacc avec «Dr. Mandibule »qui prétend avoir une avance sur plus de Mandaloriens dans la clandestinité. La source de l’information provient d’une créature extraterrestre improbable appelée uniquement la «Dame grenouille». Ses informations ont un prix: un passage en toute sécurité vers sa planète. Cela semble être une simple demande, mais s’accompagne de mises en garde.

Elle a pour mission de rencontrer son mari afin de féconder les œufs qu’elle porte dans un conteneur. Ces œufs représentent la dernière chance pour sa lignée de continuer et ont besoin de soins spéciaux. En tant que tel, le voyage exige que Din ne puisse pas utiliser l’hyperespace pour voyager. Bien que la distance soit suffisamment courte pour ne pas être un problème, le rythme plus lent les met en danger.

La Dame Grenouille lui assure que son mari a vu des Mandaloriens sur la planète Trask (dans le système Kol Iden). Pas seulement un, mais plusieurs, et probablement un secret complet. Compte tenu du potentiel et du manque général de toute autre piste possible pour le moment, Din décide que le risque en vaut la peine.

Chapitre six Connexions

Étonnamment, le plus grand risque vient de la Nouvelle République, car une paire de X-wings repère le Razor Crest et tente d’obtenir une confirmation sur son navire. Ne le sauriez-vous pas, ils reconnaissent son transpondeur lors de l’attaque du navire de la prison la saison dernière. En fait, cet épisode a quelques connexions / gains de l’épisode du chapitre six.

Chapitre Six C’était quand Mando a dû aider son ancien équipage de scélérats à infiltrer un bateau-prison de la Nouvelle République pour évincer un prisonnier transporté. Il s’avère que la Nouvelle République n’oublie pas de telles choses et le travail a mis une autre cible sur le dos de Din. Enfer, l’un des pilotes de X-wing n’est autre que Trapper Wolf (Dave Filoni!) Qui a été présenté à la fin de ce sixième épisode.

Din fait une course pour cela et alors qu’il réussit une évasion audacieuse des X-wings, se retrouve naufragé et dans une grotte sur une planète glacée. Malheureusement, leurs perspectives ne s’améliorent pas et le temps presse pour les œufs de Frog Lady. Elle utilise même les restes explosés du droïde chasseur de primes Q9-0 (également du chapitre 6) pour truquer un traducteur impromptu pour communiquer.

Leurs ennuis sont cependant loin d’être terminés, car la grotte dans laquelle ils se retrouvent piégés n’est pas dénuée de vie….

Bestioles

Tout comme le dernier épisode a vu Din se battre contre un monstre géant, « The Passenger » l’a vu aller contre une autre manière de monstre: les araignées de glace géantes. Laissez-moi vous dire que je suis tout à fait d’accord pour que cette émission soit une sorte de spectacle de type Mando contre le monstre de la semaine. Star Wars et les gros monstres ressemblent à un concept spécialement conçu pour moi et je ne peux pas en être fou.

Les monstres de cet épisode se présentent sous la forme de diverses créatures ressemblant à des araignées, tirées directement de l’art conceptuel de Ralph McQuarrie (une créature qu’il a initialement créée pour Dagobah pendant L’empire contre-attaque). D’une taille allant de minuscule à énorme, il faut tout ce que Mando a pour les repousser, et même dans ce cas, il a besoin d’un coup de main. La séquence d’action finale se déroule comme une créature de la vieille école et m’a laissé sur le bord de mon siège.

Une des choses que je me demande encore, c’est si ces araignées de glace sont ou non des Kryknas. Les araignées Krykna ont été introduites en Rebelles de Star Wars, où ils ont posé des problèmes à l’équipage Ghost sur la base cachée d’Atollon. Nous savons que les Kryknas étaient basés sur le même art conceptuel McQuarrie, mais on ne peut nier certaines différences clés entre ces deux types d’araignées.

Ce n’est peut-être rien de plus qu’une différence entre les choix stylistiques d’animation et d’action réelle et les créatures que nous voyons dans Mandalorien sont aussi des Kryknas. C’est une connexion sympa de toute façon, et la galaxie est suffisamment grande pour plus d’un type d’araignée massive.

L’expérience du monstre met à nouveau en lumière l’attention de l’Enfant et de Din. L’enfant cherche continuellement le réconfort de Din, se précipitant vers lui lorsqu’il est en détresse, et même se blottissant lorsqu’il a froid. C’est mignon et adorable, oui, mais fait un excellent travail pour montrer comment la dynamique entre eux a évolué. Cela vous fait vous demander ce qui se passera chaque fois que Din parviendra à trouver les personnes / la maison de l’enfant …

Humour, action et où nous allons ensuite

Bien que j’aie déjà vu certains téléspectateurs décrier cela comme un autre épisode «de remplissage», j’ai du mal à voir cela comme le cas. Cela met en place très clairement la prochaine phase de recherche de Din et je suis sûr Chapitre 11 le verra atteindre la planète Frog Lady et (espérons-le) le nouveau secret mandalorien. Bien sûr, il y a des aspects «sidequest» dans l’épisode, mais cela fait clairement avancer l’histoire.

Pour être honnête, je suis très surpris que nous n’ayons vu aucun gain de Boba Fett cette fois-ci, ce que je pense que beaucoup espéraient. Je pensais que nous le verrions rencontrer Din avant qu’il ne décolle à Mos Eisley et que CELA serait le catalyseur de la prochaine avance de Din sur la traque des Jedi.

Hélas, ce n’était pas censé être et je suis curieux de voir comment ils ramèneront Boba dans la série plus tard cette saison. Si je devais deviner, je dirais que Din retourne à Tatooine pour recruter Cobb Vanth pour l’aider contre Gideon (un peu comme il a recruté ses autres amis la saison dernière) et qu’il rencontre des problèmes avec Boba. Encore une fois, ce n’est qu’une supposition, mais à moins que Boba ne finisse par quitter Tatooine pour retrouver son armure, je ne sais pas comment ils se rencontreraient autrement.

Donc, ce qu’il nous reste dans «The Passenger» est un épisode à la fois humoristique, réconfortant et plein d’action. Voir Din essayer de garder le contrôle de The Child, agissant de plus en plus comme un enfant indiscipliné, est plutôt génial. L’obsession de l’enfant pour la nourriture et ces pauvres œufs m’ont fait constamment craquer tout au long de l’épisode. L’humour a fourni une pause bien nécessaire de certains des moments les plus tendus, tout en se sentant naturellement placé.

Dans l’ensemble, ce fut un autre épisode stellaire. Bien que cela n’ait peut-être pas eu le même impact / impact que la première (où nous avons pu voir Cobb Vanth et Boba Fett), cela montre le potentiel continu de cette série. De pouvoir développer des relations dynamiques avec les personnages, continuer à développer les traditions existantes tout en incorporant des éléments de toute la franchise et offrir une expérience amusante, Le mandalorien continue de fonctionner.

Œufs de Pâques

Bien que j’aie déjà mentionné certains des gros œufs de Pâques (à savoir les araignées et le retour de Chapitre Six personnages / fils de l’intrigue), il y a encore une poignée de choses sympas éparpillées partout.

Paul Sun-Hyung Lee – Connu pour son rôle dans La commodité de Kim, l’acteur est déjà bien connu pour son amour Star Wars. Maintenant, il est dedans! Il a joué l’autre pilote de X-wing, Carson Teva, volant aux côtés de Filoni’s Wolf.

Dr Mandible – il ne semble pas par hasard que le réalisateur des films Ant-Man (Peyton Reed), qui a également réalisé cet épisode, a décidé de mettre une créature géante ressemblant à une fourmi dans la série.

Tableau de l’idiot – bien que cela ait été mentionné dans quelques livres / bandes dessinées canoniques, je pense que c’est la première fois que nous entendons réellement le terme «Idiot’s Array» en live-action. C’est une main gagnante pour Sabacc, qui a ses origines dans l’ancien matériau de l’univers étendu, donc c’est toujours agréable à entendre.

Gigoran – dans la Cantina au début de l’épisode, nous voyons ce qui semble être un membre de l’espèce Gigoran près du bar alors que Din passe. Est la même espèce que Moroff dans Rogue One.

Misty Rosas – L’actrice qui a fourni la performance physique de Kuill la saison dernière revient et incarne la Frog Lady!

Dee Bradley Baker – Les fans de doubleurs reconnaîtront comme la voix de TOUS les clones dans La guerre des clones La série prête ses talents pour donner à la Frog Lady son langage unique.

Treadwell Droid – Le WED-15, mieux connu sous le nom de droïde Treadwell apparaît dans cet épisode. Vu à l’origine dans A New Hope, c’est juste une autre connexion amusante avec Tatooine.

Une phrase emblématique – Dans sa tentative de paraître non menaçant, Din dit aux combattants de la Nouvelle République: «Que la Force soit avec vous». Bien que Din n’ait manifestement aucune idée de ce qu’est la Force, il est intéressant de voir comment la phrase est devenue synonyme de la République.

C’est tout pour l’épisode de cette semaine! Je me suis éclaté et j’ai très hâte de voir ce qui se passera la semaine prochaine lorsque nous arriverons enfin sur la planète Trask. Ce qui est intéressant, c’est que jusqu’à présent, à peu près toutes les images vues dans les bandes-annonces proviennent de ces deux premiers épisodes.

Je suppose que le monde de l’eau est ce que nous aurons la semaine prochaine, ce qui semble également être l’endroit où nous finirions par rencontrer celui que Sasha Banks joue. Si c’est ce qui se passe, nous pourrions avoir de gros développements la semaine prochaine.