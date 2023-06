Brian Cox parle de ne pas regarder la finale de Succession

L’article suivant contient des spoilers pour la dernière saison de Succession de HBO.





La finale de la série du drame historique de HBO Succession a eu un impact atomique sur sa base de fans dimanche dernier, résumant ce qui était une quatrième et dernière saison incroyablement émouvante et assez puissante. Alors que le reste du monde s’est assis et a absorbé les rebondissements dramatiques qui se sont produits à l’écran, celui qui a le plus frappé a certainement été la mort du patriarche à la poigne de fer Logan Roy. Brian Cox a depuis été salué pour sa performance exceptionnelle dans le rôle, qui lui a valu un Golden Globe du meilleur acteur. Alors que l’on pourrait penser que jouer un rôle d’une telle ampleur inciterait un acteur à réfléchir à son travail en regardant le produit final à l’écran, ce n’est souvent pas le cas. Lors d’une interview avec la BBC, Cox a révélé qu’il n’avait pas regardé la quatrième saison depuis la mort de son personnage, pour des raisons personnelles.

Succession est une série dramatique de comédie noire de quatre saisons de HBO qui est depuis devenue l’une des émissions les plus célèbres du réseau. Créé et dirigé par Jesse Armstrong, dont le curriculum vitae comprend des travaux antérieurs sur une variété de séries télévisées britanniques, il a attiré une immense base de fans qui a fidèlement suivi la famille Roy remplie de drames jusqu’à ses montagnes russes d’une fin. L’émission mettait en vedette une multitude de talents de premier plan, dont Brian Cox (L’indépendant), Hiam Abbas (Coureur de lame 2049), Nicolas Braun (Le grand vilain), Kieran Culkin (Pas de mouvement soudain), Peter Friedmann (La Merveilleuse Mme Maisel), Matthieu Macfayden (Rue de l’Éventreur), Alan Ruck (Le décrochage), Sarah Snook (Morceaux de femme), Jérémy Strong (Maîtres du sexe), et plus. La série a reçu de nombreuses distinctions pour pratiquement toutes les facettes de sa production, de l’écriture au jeu d’acteur en passant par la conception sonore et l’examen global de son sujet. Des acteurs tels que Cox, Macfayden, Snook et Strong ont tous remporté divers prix du meilleur acteur et actrice, tandis que l’émission elle-même a remporté le prix de la meilleure série télévisée et dramatique.





Pourquoi Brian Cox ne regardera pas la fin de la succession

Malgré tous ses éloges, l’interprète principal Brian Cox a opté pour une réflexion plus réservée de son passage dans la série, faisant remarquer à la BBC qu’il « savait déjà comment cela allait se terminer » avec Logan et la série dans son ensemble, depuis sa personnage avait tout mis en branle. Il a également expliqué comment il était personnellement satisfait de la fermeture autour de la mort de son personnage et que, traditionnellement, il n’aime tout simplement pas se regarder à l’écran.

« Et d’une manière ou d’une autre, à cause de ce qui est arrivé à Logan, j’ai été peu enclin à regarder le reste. … Je suppose qu’en fin de compte, à la fin, Logan a gagné – même s’il est dans la tombe. Mais c’est une situation étrange. … Je ne m’accroche pas aux choses. Quand j’ai fini, c’est fini, et je continue.

Il a également parlé de sa réaction à la réponse des fans lors de la finale de l’émission et de la façon dont il pense que tout a pris fin, les riches n’étant pas plus heureux et de manière classique étant devenus victimes de leurs propres intrigues et coups dans le dos.

«Les riches deviennent tellement hors de lui. Donc séparés. C’est de cela que traite notre émission. Et, à juste titre, ils ont obtenu leurs desserts justes à la fin. Apparemment! Je n’étais pas dans la finale.

Surtout, il a fait l’éloge de toutes les personnes impliquées dans la série et a commémoré l’impact qu’elle a eu sur la culture télévisuelle moderne.

« Nous sommes maintenant arrivés au bout. Et ce qui a été, dans ma carrière, certainement la plus grande expérience de travail de tous les temps », a-t-il écrit. « L’harmonie entre l’équipe et les acteurs était vraiment incroyable. c’était sur c’est [sic] moyen de devenir une grande série, mais l’amour et l’engagement de l’équipe envers les acteurs et les scénaristes l’ont rendu mémorable. Je tiens à nous remercier tous dans la réalisation et la création de ce spectacle du plus profond de mon cœur.

Brian Cox pourra bientôt être vu dans des longs métrages à venir comme un film de comédie d’horreur La parentalitéle projet Netflix à gros budget des Russo Bros L’état électriqueet prête sa voix à un personnage de la série animée Le Seigneur des Anneaux : Le Seigneur des Rohirrim.