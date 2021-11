Spider-Man: Le spot télévisé No Way Home révèle plus d’images de l’électro de Jamie Foxx

VHBW NiMH batterie 2000mAh (14.4V) pour robot aspirateur Home Cleaner robots domestiques Dirt Devil M610, M611, M612 Spider 2.0, Puck M610, M610-1 - Vhbw

Cette batterie de remplacement de la marque vhbw est adaptée pour vos robots domestiques robot aspirateur ou vos robots nettoyeur de sol. Avec cette batterie vos accessoires de nettoyage pourront de nouveau retrouver leurs capacités de nettoyage maximales. De plus pour répandre une odeur fraîche avec votre robot aspirateur ou votre aspirateur, vous pouvez regarder nos offres de cartouches de parfum. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel, dès lors que votre batterie (NiMH - 14.4 V) est compatible. En outre, nos batteries sont dotées d'un système de protection contre les surcharges et les surchauffes, pour une charge sécurisée. Pour vous assurez de la compatibilité de votre batterie actuelle avec celle proposée ici, veuillez regarder dans la catégorie "Appareil compatible avec les batteries suivantes" et "Adaptés aux modèles suivants", si votre robot aspirateur est compatible. - Produit non original - produit de haute qualité et compatible de la marque vhbw. Contenu