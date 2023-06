FUBAR de Netflix : C’est la FIN EXPLIQUÉE de la série Arnold Schwarzenegger.

Sans catégorie

On vous raconte la fin de cette série pleine d’adrénaline et d’humour, mais lisez bien que nous avons tous les spoilers.



© @Netflix.La série Arnold Schwarzenegger a été la surprise de l’année sur Netflix.

FUBAR a été la surprise de Netflix cette année en incorporant comme protagoniste Arnold Schwarzeneggermais si vous avez vu la série et qu’il vous restait quelques doutes sur son issue, ne vous inquiétez pas ci-dessous Nous vous avons la FIN EXPLIQUEE de cette production.

Mais avant d’aller au bout, il faut rappeler de quoi parle FUBAR d’après le synopsis officiel de Netflix: « Quand un père et sa fille découvrent qu’ils travaillent tous les deux secrètement pour la CIA, une opération secrète déjà dangereuse devient une affaire de famille enchevêtrée. » Ainsi, Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) nous offrira de l’adrénaline pure, assaisonnée de beaucoup d’humour. Et maintenant allons jusqu’au bout mais comme toujours, A lire attentivement car il y a des spoilers.

C’est la FIN EXPLIQUÉE de FUBAR

Dans les dernières minutes du FUBAR, nous voyons comment la CIA parvient enfin à trouver où se trouve Boro (Gabriel Luna), le principal antagoniste de la série, qui se trouve dans une centrale nucléaire, alors Luke et son équipe s’y infiltrent, pour surveiller l’opération. Cependant, une explosion se produit à l’endroit et il existe une menace latente qu’une valise nucléaire soit activée.

À ce moment-là, on nous donne à comprendre que Boro aurait pu mourir, cependant, il apparaît des mois plus tard au mariage de Donnie et Tally, et force les protagonistes à se tirer dessus, mais l’ex-femme de Luke utilise la médaille avec laquelle il lui a donné Il a avoué qu’il a travaillé à la CIA pour se libérer, dont Luke et sa fille profitent pour tirer sur Boro.

FUBAR aura-t-il une deuxième saison ?

Cependant, quand tout semblait avoir une fin heureuse Nous apprenons la vérité effrayante : Boro a révélé les informations personnelles de la famille de Luke à des centaines de criminels dangereuxqui ne s’arrêtera pas tant qu’ils ne seront pas attrapés, ce qui ouvre la possibilité d’une deuxième saison pour cette série, qui, bien qu’elle ne soit pas confirmée, est au moins une possibilité.

Pour cette raison, cette série nous montre comme une leçon que Il est très difficile pour les parents d’empêcher leurs enfants de suivre leurs traces surtout quand ils les ont inspirés à devenir ce qu’ils sont maintenant : un couple d’agents traqués par les pires criminels du monde.

Que signifie FUBAR ?

Le mot est en fait un acronyme orthographié FUBAR, qui signifie Fucked Up Beyond All Recognition (or Repair).qui en espagnol signifie Fucked au-delà de toute reconnaissance ou arrangement.

Ce mot est utilisé par le protagoniste tout au long de la série pour tenter d’empêcher sa famille de jurer, ce qui devient évident tout au long de la série, mais qui pas compris jusqu’à ce que Luke l’explique à la fin de la série.

