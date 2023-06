Où se trouve l’exposition Transformers au CDMX ?

France Herboristerie SILICIUM ORGANIQUE GPH DIFFUSION 1L

Le Silicium organique GPH Diffusion est très bien assimilé par l'organisme (en comparaison du silicium minéral et du silicium colloïdal). Il intervient dans la construction de tous les tissus du corps qui ont besoin de silicium pour se développer et fonctionner correctement. On trouve le silicium à différentes concentrations dans toutes les cellules du corps, il revêt donc une importance capitale quant au fonctionnement optimal de l'organisme grâce à ses qualités réparatrices et stimulantes. Richement chargé en ions négatifs et positifs, le silicium est un rééquilibrant ionique de l'ensemble de l'organisme. Indications: - Douleurs articulaires et maintien des articulations souples - Soutenir et préserver le cartilage - Le bon développement des os en stimulant l'assimilation du calcium dans le corps - Jeunesse tissulaire - Protection de l'élasticité du tissu artériel - Protection ligamentaire et plasticité tissulaire - Maintien des cheveux et des ongles sains - Consolidation des fractures - Reminéralisation - Jeunesse et souplesse de la peau (élément constitutif du collagène) - Ralentit les effets du vieillissement. Composition: Quantités pour une dose de 25 ml: Eau purifiée Acide orthosilicique stabilisé par de la choline Silicium organique provenant de Bambou,Prêle ou ortie soit 25 mg de silicium élément Sorbate de potassium Acide citrique Conseils d'utilisation: Avant utilisation, agiter la bouteille durant 30 secondes. Prendre un bouchon doseur fourni avec la bouteille (environ 25 ml) le matin à jeun. Garder le produit si possible 1 minute sous la langue puis avaler. Cure de 3 mois recommandée. Précautions : Conserver dans un endroit sec et frais ni réfrigérateur, ni chaleur. Eviter tout contact avec le métal et le verre, utiliser le bouchon doseur en plastique uniquement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Flacon de 1 litre.