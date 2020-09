Boston bouleversé Houston et la justice balayent les titans lors de la première journée des séries éliminatoires de l’Overwatch League

Boston Uprising a surpris de nombreux téléspectateurs de l’Overwatch League avec une victoire convaincante en séries éliminatoires au premier tour … [+] sur Houston Outlaws. Robert Paul pour Blizzard Entertainment

le Overwatch le double bouclier meta est (pour la plupart) mort. Bien que les porcs n’aient pas littéralement volé au premier jour des séries éliminatoires de l’Overwatch League, plusieurs d’entre eux flottaient de toute façon sous la forme de Roadhogs.

Comme prévu, il y avait beaucoup de Roadhog à l’affiche après les récents buffs de ce hors-réservoir. Il était généralement associé à Zarya ou D.Va dans un double jumelage hors réservoir. Les équipes ont également essayé d’autres compositions, notamment une plongée classique Tracer-Winston-D.Va des Titans de Vancouver, avec plus ou moins de succès.

Si vous avez tenté une chance au concours de 100000 € de support parfait, il y a de fortes chances que vous soyez déjà malchanceux. Boston Uprising, qui a remporté deux matchs pendant toute la saison régulière, cassé près de 95% des brackets quand ils ont bouleversé les Houston Outlaws 3-1.

Washington Justice, quant à lui, a balayé les Titans de Vancouver, légèrement moins classés, avec la star du DPS Jang «Decay» Gui-un passant au rôle de tank pour jouer Zarya.

Sur ce, nous disons au revoir pour l’instant aux Outlaws, qui ont eu une saison décevante aggravée par leur incapacité apparemment croissante à sortir victorieuse dans des situations d’embrayage.

C’est aussi la fin de la saison des Titans, qui a été considérablement impactée par une refonte de l’alignement de mi-saison. Ils se sont considérablement améliorés au fil de la saison, et peut-être que leur tendance à la hausse se poursuivra l’année prochaine si les membres de l’équipe peuvent tous être basés au même endroit plutôt que dans le monde entier.

Une fois le premier tour terminé et épousseté, les équipes qui entrent dans le deuxième tour ont décidé de leurs premiers adversaires en séries éliminatoires. Les Gladiators de Los Angeles, peut-être conscients de la menace posée par une justice renforcée, ont choisi de s’attaquer aux neuvièmes têtes de série Toronto Defiant. Atlanta Reign a choisi le soulèvement, ce qui signifie que Dallas Fuel a peut-être tiré la paille en remportant un match épicé contre le Justice – et leur ancien coéquipier Decay.

Le premier de ces trois matches débutera à 15 h HE le vendredi 4 septembre. Avant cela, le bracket Asie-Pacifique commence par deux matchs du premier tour. Vous pouvez en savoir plus sur ceux-ci et sur le reste du programme du week-end tel que nous le connaissons, ici.

