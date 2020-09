Une chose (s) propre (s) à petit prix: 7 machines à laver bon marché

Vous avez besoin d’une nouvelle machine à laver mais vous ne voulez pas dépenser 1000 euros ou même plus? Heureusement, il existe également de bons appareils bon marché. Voici sept machines à laver au prix d’un peu moins de 340 à 470 euros.

Par Marie Eidtmann

Remarque: tous les prix et informations sont corrects au 2 septembre 2020.

BEKO WML 71433 NP

BEKO WML 71433 NP

Modèle: Chargeur frontal

Classe d’efficacité énergétique: A +++

Prix: 337,85 euros

La machine à laver Beko nettoie jusqu’à sept kilogrammes de linge par lavage. La vitesse d’essorage maximale est de 1 400 tours par minute. À 76 décibels, l’appareil est à peu près aussi bruyant dans le cycle d’essorage que la concurrence.

Les 15 programmes du lave-linge Beko comprennent un programme sportif, un cycle de lavage hygiénique et un programme écologique pour le linge coloré. Le programme express dure environ 14 minutes. Lorsque le dispositif de sécurité pour enfants est activé, les plus petits ne peuvent pas modifier les paramètres. La fonction Watersafe + verrouille automatiquement l’entrée du robinet dès que le tuyau d’alimentation fuit ou présente des dommages.

KOENIC KWM 81412 A3

KOENIC KWM 81412 A3

Modèle: Chargeur frontal

Classe d’efficacité énergétique: A +++

Prix: 341,17 euros

Le chargeur frontal autonome de Koenic avale jusqu’à huit kilogrammes de linge, l’appareil tourne jusqu’à 1400 tours par minute. Avec un volume de 78 décibels, la machine se trouve dans la plage supérieure pendant le processus de filage.

La machine à laver Koenic est équipée de 16 programmes de lavage. En plus des programmes standard, il existe un programme express qui rince votre linge en 15 minutes, un programme sport et un cycle de lavage spécial pour le linge bébé. En parlant de jeunes: la machine est équipée d’un dispositif de sécurité enfant, la fonction AquaStop protège des dégâts d’eau.

BAUKNECHT WAT Prime 550 SD

BAUKNECHT WAT Prime 550 SD

Modèle: Chargeur superieur

Classe d’efficacité énergétique: A ++

Prix: 370,41

Vous disposez d’un espace limité pour une machine à laver? Le dispositif Bauknecht est un chargeur par le haut étroit de seulement 40 centimètres de large. A titre de comparaison: la plupart des chargeurs frontaux mesurent environ 60 centimètres de large. En raison de ses dimensions compactes, la machine Bauknecht ne contient que 5,5 kilogrammes de linge, et la vitesse d’essorage maximale est également inférieure à celle des autres modèles de cette liste. Lors de l’essorage, la machine devrait atteindre 76 décibels.

En plus des programmes standard pour les blancs et les couleurs, l’appareil propose également un programme laine et un programme court de 15 minutes. D’autres programmes de lavage peuvent également être raccourcis avec le bouton court. Une protection multi-eau protège le chargeur supérieur des dégâts d’eau.

BOSCH WAN28140

BOSCH WAN28140

Modèle: Chargeur frontal

Classe d’efficacité énergétique: A +++

Prix: 408,44 euros

Pour les charges de linge de taille moyenne: le lave-linge Bosch peut traiter jusqu’à six kilogrammes de linge. Le chargeur frontal tourne à un maximum de 1400 tours par minute, le volume est d’environ 74 décibels.

Avec la technologie VarioPerfect de Bosch, vous pouvez laver de manière particulièrement rapide ou particulièrement économique en appuyant simplement sur un bouton. Le contrôle automatique de la quantité ActiveWater ajuste la quantité d’eau à la charge de linge. En plus des programmes standard tels que Coton et Easy Care, l’appareil offre des options supplémentaires pour le linge foncé, les personnes allergiques et les programmes courts (15 ou 30 minutes). Un tuyau AquaStop protège contre les dégâts d’eau.

GRUNDIG GWA 38431 S

GRUNDIG GWA 38431 S

Modèle: Chargeur frontal

Classe d’efficacité énergétique: A +++

Prix: 448,78 euros

La machine à laver Grundig peut contenir jusqu’à huit kilogrammes de linge et tourne à un maximum de 1400 tours par minute. Le cycle d’essorage provoque un niveau de volume de 73 décibels.

La machine propose un programme de lavage doux de la laine. Si cela doit être fait rapidement, un programme court d’un quart d’heure est disponible. La fonction d’auto-nettoyage est une particularité. Selon le fabricant, il garantit une propreté hygiénique de la machine et prolonge la durée de vie de l’appareil. La Stiftung Warentest évalue les performances de lavage et d’essorage du modèle comme «bonnes», et la note globale est «bonne» (score du test 2,0).

SIEMENS WM14N040

SIEMENS WM14N040

Modèle: Chargeur frontal

Classe d’efficacité énergétique: A +++

Prix: 463,90 euros

Le lave-linge Siemens a une capacité de six kilogrammes et la vitesse d’essorage variable est au maximum de 1400 tours par minute. Le volume lors de l’essorage est dans la gamme moyenne à 74 décibels.

Le modèle propose, entre autres, des programmes pour les délicats et les blancs, ainsi que des programmes courts de 15 et 30 minutes. La vitesse d’essorage peut être sélectionnée. Avez-vous oublié une partie importante? Pas de problème, la machine dispose d’une fonction de rechargement: le programme de lavage en cours est interrompu et vous pouvez ajouter plus de vêtements. Selon le fabricant, la fonction varioSpeed ​​réduit également le temps de lavage jusqu’à 65%. La sécurité enfants et AquaStop sont également disponibles sur la machine Siemens.

LG F2V4SLIM7

LG F2V4SLIM7

Modèle: Chargeur frontal

Classe d’efficacité énergétique: A +++

Prix: 466,92 euros

Le modèle LG gère sept kilogrammes de linge par lavage et essore à 1 200 tours par minute. Le niveau sonore est de 75 décibels.

Un dispositif de sécurité pour enfants et la fonction AquaLock avec un plateau de base scellé et un tuyau AquaStop garantissent la sécurité. L’appareil dispose de programmes de lavage spéciaux pour les vêtements de sport, les vêtements pour bébés et les couettes, soit un total de 14 programmes.

Particularité: Le lave-linge LG est intelligent, vous pouvez également le contrôler avec votre smartphone en utilisant la fonction Smart ThinQ. Vous pouvez également transférer des programmes de lavage supplémentaires d’Internet vers l’appareil.