Un grand concert à Berlin a été un succès: Roland Kaiser fait oublier la crise

Roland Kaiser est le premier artiste à rompre la pause obligatoire pour les grands événements. Dans la Waldbühne de Berlin, la pop star donne un concert devant des milliers de fans et envoie un signal. Le concept de crise fonctionne, des doutes subsistent.

Le défi pour Roland Kaiser était passionnant, mais aussi énorme: la pop star réussira-t-elle à briser la morosité culturelle de la couronne dans le pays avec un concert devant des milliers de fans? Depuis plus de six mois, l’industrie allemande du concert est pratiquement au point mort en raison des exigences officielles en matière de pandémie. Jusqu’à cette agréable soirée de fin d’été au Waldbühne de Berlin. Roland Kaiser a été le premier artiste à se présenter devant un public à une échelle significative afin de donner l’exemple de la normalité en pleine crise. “Tout le monde devrait remarquer que tout le monde dans l’industrie de l’événementiel veut y retourner et que des concerts sont possibles”, a-t-il annoncé à ntv.de avant la représentation. Quelques heures plus tard, le joueur de 68 ans suit ses paroles audacieuses avec des actes.

Le soir, tout apparaît au premier coup d’œil comme toujours lorsque le Waldbühne vous invite à un concert. Des masses de gens affluent vers le plus profond à l’ouest de Berlin, les colporteurs annoncent leurs boissons. L’ambiance est détendue. Mais alors les annonces par haut-parleurs vous rappellent ce qui est désormais bien connu: masques, distance, lavage des mains. Il y a aussi des affiches pour la sécurité, le concept d’hygiène est omniprésent. Même au sol, où les flèches et les lignes indiquent la direction. La fièvre n’est pas mesurée, les données personnelles doivent être laissées à l’entrée. Ensuite: prenez l’espace alloué et supprimez le masque. Le concept développé par l’organisateur Semmel et le Waldbühne fonctionne. Normalité? Jusqu’à présent, aucun.

Mais tout cela fait partie du prix de ce projet pilote, dont le commandant de bord est un poids lourd de l’industrie du hit avec plus de 90 millions de disques vendus. “Roland Kaiser est l’un des artistes les plus titrés de son genre et un partenaire de longue date. Nous lui avons d’abord demandé s’il souhaitait participer à cette expérience et il a immédiatement répondu oui”, a déclaré l’organisateur Dieter Semmelmann à ntv.de.

Les 3500 fans n’ont pas dit non non plus. Bien que l’ordonnance sur la protection contre les infections de l’État de Berlin autorise des événements en plein air avec jusqu’à 5000 personnes, cela inclut également tout le personnel. Il faut donc s’habituer à la vue du Waldbühne de 22 000 places.

“La culture n’est pas un luxe, mais un besoin fondamental”

L’ambiance dans l’expectative est catapultée à la hausse lorsque Roland Kaiser et son groupe entrent en scène. Avec “Kurios”, le monarque de la scène musicale allemande a pris un départ brillant dans son premier concert en six mois et prouve qu’il n’a rien oublié pendant la pause forcée. Une personne sur trois du public sort par réflexe son smartphone, le reste danse et chante. A l’intérieur assis, le premier Discofox ne tarde pas à arriver, les rangées vides contrôlées à distance le permettent. Quatre femmes du premier rang brandissent une banderole: «Tu nous as manqué». Il semble que Kaiser n’ait pas trop promis dans une interview avec ntv.de lorsqu’il a annoncé une “soirée émouvante”. «Je suis tellement heureux, tu m’as manqué – et mon groupe aussi», dit-il maintenant, se rappelant d’appeler le public selon ses conditions.

C’est un “nouveau départ”, a annoncé Kaiser, porteur d’espoir dans l’industrie du divertissement. Beaucoup de choses sont plus importantes que la culture. “Mais la culture n’est pas un luxe, c’est un besoin fondamental.” La foule applaudit. Avec un professionnalisme fiable et une voix impressionnante et pleine, Kaiser sort une mélodie entraînante après l’autre. “Santa Maria” – le 40e anniversaire auquel le Kaiser rend hommage – est inclus ainsi que “Stark” ou “Je pense que ça recommence”. Beaucoup de succès semblent avoir été écrits pour la crise actuelle: le désir de normalité, de légèreté et de constance unit tous ceux qui chante et se balance avec Kaiser ce soir. Il semble que “le Kaiser” puisse faire disparaître le virus. Avec toute la rêverie, certains oublient l’exigence du masque, mais les stewards interviennent rapidement.

Avec une couronne Kaiser rose contre la crise: les fans au concert à Waldbühne à Berlin. (Photo: dpa)

L’acte d’équilibrage entre la normalité corona et le monde bien connu, il est omniprésent. Le public est au moins aussi heureux que Roland Kaiser. Mais si vous osez regarder la foule entre les deux, vous vous souviendrez du caractère expérimental et des particularités de cette soirée. Se balancer serré? Non. Beaucoup de vêtements roses et fonctionnels? Oui. Punch aux fraises? Non. Sans parler de sept tonneaux de vin. Les boissons alcoolisées, lubrifiant de la plupart des concerts, ne sont pas autorisées.

Des doutes subsistent

Néanmoins, cette apparition remarquable du natif de Berlin est un match à domicile. Comme d’habitude, Kaiser est élégamment vêtu d’un costume bleu foncé – bleu, la couleur digne de confiance. En face de lui, des femmes euphoriques agitent des bâtons lumineux comme si elles voulaient donner à leur icône le signe qu’elles aussi sont toujours là. Le concert dépasse toutes les attentes.

Cependant, il subsiste des doutes sur le fait que le concept de cette soirée soit également réalisable pour d’autres genres musicaux. Par exemple, un concert de Rammstein pourrait exiger un effort beaucoup plus important. La performance de Roland Kaiser n’est que l’une des sept performances de la série de concerts “Back to Live” avec laquelle l’industrie se bat pour l’audition et contre la ruine. Le premier signal a maintenant été envoyé par Roland Kaiser – dans cette crise de virus pulmonaire, à juste titre quelqu’un qui a un poumon transplanté.

Après presque deux heures, Kaiser a dit au revoir à son public et à l’une des apparitions les plus inhabituelles de sa carrière de 46 ans. Pendant un moment, il a laissé la pandémie s’envoler. Et l’expérience? Cela peut être considéré comme un succès, car le signe est – soumis à une situation virale constante ou même en amélioration – clair: de grands concerts sont également possibles à l’époque de Corona. Après que la dernière note s’estompe, il y a à nouveau un silence étrange. Comme après une prière, les visiteurs quittent leur temple actuel avec une âme, mais aussi étrangement délibérément pour des concerts. Il semble qu’ils aient fait une excursion dans un monde désormais surréaliste. Leurs masques leur rappellent que Roland Kaiser n’a pas encore été en mesure d’éliminer complètement le virus.