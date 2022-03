HBO Max développe une série préquelle de Ça, l’histoire de Stephen King

in

HBO MAX

Andy et Barbara Muschietti sont de retour pour présenter l’histoire d’origine de Pennywise. Connaître le titre de la fiction et tout ce qui est connu jusqu’à présent.

©IMDBIl a créé sa première partie en 2017.

Bonne nouvelle pour les fans d’horreur ! Après deux films à succès Articlebasé sur l’histoire de Stephen King, hbo max commencé le développement de une série qui fonctionnera comme une préquelle et qui développera l’origine des personnages très captivants de cet univers. Nous passons ici en revue qui sera derrière le projet et quand il pourrait atteindre la plateforme de streaming qui rassemble le contenu de Warner Bros.

C’est Variety qui a annoncé la nouvelle. Et bien qu’il ait assuré que «Les représentants de HBO Max et Warner Bros. Television ont refusé de commenter.», la confirmation est rapidement venue de ses producteurs. Cette nouveauté excite déjà les fidèles de la fiction créée en 2017 sous le titre Ça : première partie et qui a repris en 2019 comme Ça : deuxième partie. Apparemment, il reste encore beaucoup à explorer dans cette histoire.

La série adoptera le nom de Bienvenue à Derry, faisant référence à la ville fictive située dans le Maine, aux États-Unis, où se déroulent certains romans et histoires de King. Cependant, cette fois, l’intrigue se déroulera dans les années 1960, avant ce qui a été vu dans les films déjà disponibles sur la plateforme de streaming. Ce n’est pas tout! Apparemment, il comprendra également le histoire d’origine pennywise.

apparaîtra Bill Skarsgard? Pour le moment, il n’y a pas d’informations précises sur le casting ou la date de sortie du projet. Malgré cela, qui sera derrière la série ne sera autre que Andy Muschiettiréalisateur des deux films, qui jouera cette fois le rôle de producteur exécutif de la série aux côtés de sa sœur Barbara et Jason Fuchs. La variété assure qu’ils sont responsables de la scénarioqui est toujours en cours.

De plus, Andy serait responsable de la réalisation du premier épisode de Bienvenue à Derry. Il a lui-même écrit sur Instagram : « Prêt à revenir ?”. De son côté, Barbara a soutenu : «Nous en rêvons depuis longtemps. Merci Master King pour le roman qui nous a transformé quand nous étions enfants, et merci d’être le meilleur compagnon de voyage”. Il est bon de rappeler que cette équipe, entre les deux films, a atteint une collection qui a dépassé 1,1 milliard de dollars box-office.

