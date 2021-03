Johnny Depp partage une publication Instagram rare pour célébrer la ville des mensonges au cinéma ce week-end

Bien qu’il ait un compte Instagram depuis un certain temps maintenant, Johnny Depp partage rarement des choses sur les réseaux sociaux. Cela a changé ce week-end pour l’acteur en difficulté, qui célèbre la sortie de son thriller policier en sommeil depuis longtemps Cité des mensonges, qui entre profondément dans la mort de Biggie Smalls. Dans un post Instagram célébrant la sortie du film, Depp remercie la mère de Notorious BIG et la famille Poole pour leur collaboration sur le thriller policier basé sur l’enquête sur le meurtre de la légende du hip-hop. Depp dit ceci.

«Merci à Voletta Wallace et à la famille Poole d’avoir permis à Brad, Forest, à moi-même et à l’équipage de raconter cette histoire importante et opportune. La vérité est un oiseau rare. Raison de plus pour la rechercher. Cité des mensonges dans les théâtres américains aujourd’hui. VOD le 9 avril. D’autres territoires seront bientôt ajoutés. «

Johnny Depp a récemment célébré la Saint-Patrick sur Instagram pour promouvoir Crock of Gold – Quelques tours avec Shane MacGowan, qui a été créée sur BBC4 le mardi 16 mars à 22h. L’aspect technique de ces tweets indique que quelqu’un de son équipe de relations publiques peut les publier pour lui. Auparavant, Depp restait à l’écart des médias sociaux depuis début janvier.

Cité des mensonges suit le détective du département de Los Angeles Poole, Russell Poole, qui a passé des années à essayer de résoudre sa plus grande affaire, les meurtres de The Notorious BIG et de Tupac Shakur, mais après deux décennies, l’enquête reste ouverte. Jack Jackson, un journaliste qui cherche désespérément à sauver sa réputation et sa carrière, est déterminé à découvrir pourquoi. À la recherche de la vérité, les deux font équipe et démêlent un réseau croissant de corruption institutionnelle et de mensonges.

Cité des mensonges a eu une route difficile vers le grand écran, et c’est un miracle qu’il soit dans les salles ce week-end. En 2018, à la veille de sa sortie en salles bien avant que la pandémie ne frappe, le film a été retiré de la sortie sans aucune explication. Peu de temps après que le film ait disparu de l’ardoise de sortie de Global Road, Gregg Rocky Brooks a allégué que Johnny Depp l’avait agressé sur le Cité des mensonges ensemble. Les accusations suggèrent que Depp a frappé le directeur de l’emplacement deux fois dans les côtes pendant le tournage. Et il a été dit que l’acteur «sentait l’alcool» pendant l’altercation. Depp continuerait d’affirmer qu’il a frappé l’homme par crainte pour sa sécurité.

Ensuite, le studio a été poursuivi pour le retard de Cité des mensonges, Global Road et Miramax devant des millions de dollars à une banque israélienne après avoir retiré le film de leur calendrier de sortie. Tout cela s’est passé en 2018. Ce n’est qu’au début du mois que la première bande-annonce a fait son apparition surprise avec la nouvelle que le film serait en salles ce week-end, trois ans après avoir été retiré du programme. De nombreux cinémas viennent d’ouvrir à Los Angeles et New York, et dans d’autres régions du pays. Donc, avec quelques nouveaux films ouverts à travers le pays, Cité des mensonges pourrait balayer ce week-end au box-office.

