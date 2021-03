Zack Snyder s’est entretenu avec Adam Driver pour le DCEU

Après le départ de Zack Snyder de la production de « Ligue de justiceEn 2017, tous les projets que le cinéaste aurait pu avoir pour son univers narratif ont été rapidement abandonnés par WarnerMedia. Comme si cela n’était pas assez décevant, le cinéaste a confirmé qu’il cherchait à incarner l’acteur dans un rôle dans la série. Adam Driver.

Bien que le cinéaste ait démenti la rumeur selon laquelle il lui aurait offert le rôle de Nightwing, il a confirmé que des discussions avaient eu lieu, bien que des détails spécifiques aient été conservés sur ce que les deux auraient pu discuter avant l’entrée éventuelle de l’acteur dans la franchise.

« J’ai parlé à Adam pour un rôle, mais ce n’était pas Nightwing », a commenté le cinéaste lors d’une conversation avec MTV News. Certes, c’est une confirmation que cela pourrait être une nouvelle déception pour les fans, qui après avoir vu le montage original de « Justice League » déplorent le grand potentiel gaspillé dans la direction prise dans la franchise.

De plus, l’ambiguïté et la brièveté avec lesquelles Snyder a abordé le sujet indiquent sûrement que les conversations avec Driver faisaient partie d’un projet pour lequel il n’y a plus de possibilités à cet égard et qu’il chercherait à ne pas trop exciter ses fans.

Dans les années qui ont précédé la confirmation de la sortie de la nouvelle version, Snyder a été très vocal sur les projets qu’il avait pour la franchise. Peut-être qu’avec le succès renouvelé de son film, la pression des fans pourrait faire que Warner lui permette de continuer sa saga, même si elle reste en dehors du canon actuel des films de DC, mais que seul le temps le dira.

Malgré l’accueil mitigé de la suite de la trilogie dans la saga Star Wars, Driver a réussi à orienter sa carrière vers un terrain plus sérieux, même en étant nominé pour un Oscar dans la catégorie « Meilleur acteur », donc à ce stade la possibilité d’entrer dans un une nouvelle franchise serait hautement improbable.

Jusqu’à présent, le calendrier de sortie de WarnerMedia pour le DCEU n’a pas été affecté après la sortie de «Zack Snyder’s Justice League», car maintenant les réalisateurs de la franchise cherchent à créer des histoires autonomes, s’éloignant du concept d’un univers partagé.