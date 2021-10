Gigantic Ghost Recon : la mise à jour du point d’arrêt ajoute un tout nouveau mode de jeu et augmente le niveau maximum à 99

Abonnez-vous à Push Square sur

Attendez, Ubisoft est toujours soutenant Ghost Recon : Breakpoint, plus de deux ans depuis sa sortie ? Apparemment oui ! La semaine prochaine, le 2 novembre, le jeu reçoit une énorme mise à jour qui ajoute un tout nouveau mode de jeu. Au niveau de l’histoire, tout se passe après l’intrigue principale, alors que les fantômes sont rappelés sur l’île désormais libérée d’Auroa afin de maintenir la paix. Dans ce nouveau mode de conquête solo ou coopératif, accessible séparément du jeu de base, la carte est divisée en différents territoires, et c’est votre travail de perturber l’activité ennemie avant d’attaquer les grands méchants.

Tout sonne très Ubisoft, mais si vous êtes déjà un fan de Breakpoint, cela devrait fournir une nouvelle façon dynamique de jouer au jeu. De plus, cette mise à jour augmente le niveau maximum de 30 à 99 (tout un saut), et vous pourrez déverrouiller le camouflage optique pour une utilisation à la fois en mode Conquête et dans la campagne principale.

Nous ne sommes peut-être pas les plus grands fans de Ghost Recon: Breakpoint, mais il est difficile de critiquer l’approche d’Ubisoft lorsqu’il s’agit de soutenir ses jeux. Allez-vous replonger dans Breakpoint pour cette mise à jour ? Scout à venir dans la section commentaires ci-dessous.