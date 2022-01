Boba Fett taquine-t-il vraiment le retour épique de Spoiler ici ?

Dans Le Livre de Boba Fett : Chapitre 4 on en apprend beaucoup plus Mariage de Boba Fett, comment il a finalement décidé de devenir le daimyō de tous Tatooine et beaucoup sur le Maître Assassin Fennec Shand.

Mais cet épisode tease immédiatement le retour d’un personnage épique de la L’univers Star Wars au. Mais qui est-ce et cela arrivera-t-il réellement à la fin? L’avertissement de spoiler obligatoire suit ici.

Une légende revient ! Probablement.

De quel teaser parle-t-on exactement ? Fondamentalement, à la toute fin du chapitre 4, Fennec Shand et Boba Fett parlent de la guerre qui approche – tout à fait approprié pour le titre de l’épisode « Chapitre 4 : The Gathering Storm » – et cette conversation inclut un possible méga-teaser.

Voici une formulation spécifique qui invite la communauté à spéculer maintenant.

préparatifs de guerre : Dans le détail, la dernière scène traite de l’examen de ce qui doit se passer au cours de la approche de la guerre à envisager. Boba exprime sa préoccupation qu’une telle guerre besoin de guerriers forts.

« J’ai plus qu’assez de crédits. Ce qui me manque, ce sont des combattants.

Sur quoi Fennec a immédiatement une réponse appropriée prête. Elle dit en détail :

« Vous pouvez acheter des combattants avec des crédits. Et vous savez où les trouver.

Et ce n’est pas tout, un détail important peut être négligé ici très rapidement. Ou devrions-nous mieux dire, entendu? Car peu de temps après la formulation de Fennec, une modification du T sonnesujet de Le Mandalorien. C’est apparemment peu profond préfiguration à ce qui pourrait arriver dans les prochains épisodes.

Sur le plan musical, le teaser sonne la cloche Retour de Din Djarin a, plus connu sous le nom de Mando ou encore Le Mandalorien.

Dans la perspective de la série, de nombreux membres de la communauté des fans de « Star Wars » ont spéculé si Mando pourrait obtenir une apparition dans la série Boba Fett. Et cela semble désormais indirectement confirmé.

Quoi qu’il en soit, cette conversation pourrait signifier que Boba Fett et Fennec Shand vont probablement au Guilde des chasseurs de primes approche où ils leur Puissance de combat contre crédits recharger pouvait. C’est la guilde pour laquelle Mando a travaillé dans le passé. Et quel Mando maintenant après ça grand événement dans The Mandalorian: Saison 2, est fondamentalement totalement inconnu.

Après que Boba Fett ait été à maintes reprises lorsque Mando a eu besoin de son aide, ce serait sûrement l’occasion idéale de rendre la pareille? Il va de soi que Mando apparaîtra dans la série à un moment donné. Après tout, The Book of Boba Fett est une série dérivée de The Mandalorian.

Mais qu’est ce que tu penses? Mando sera-t-il vraiment de la partie Le Livre de Boba Fett : Chapitre 5 Ou même revenir dans la finale de la saison ? Ou pensez-vous plutôt que Lucasfilm et Disney jouent leurs jeux avec la communauté ici ?