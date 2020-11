12 idoles qui ont été prises dans des controverses sur le tabagisme

Bien que fumer ne soit pas un crime, cela a parfois un impact sur les images des idoles lorsque les fans sont choqués d’apprendre qu’ils fument. Lorsque la nouvelle que les idoles ci-dessous fumaient a éclaté, cela a conduit d’une manière ou d’une autre à une controverse entre les fans.

1. Onew de SHINee

Quand cette photo de Onew le vapotage a fait surface, une dispute s’est ensuivie entre les fans qui pensaient que c’était réel et d’autres qui l’appelaient faux. C’était juste après avoir fréquenté des rumeurs avec Après l’école’s Jungah les fans choqués, tant étaient déjà inquiets pour l’image d’Onew. Certains internautes ont commenté, «J’ai aimé l’image innocente et claire d’Onew, donc c’est vraiment choquant, » et, « Il doit prendre soin de son image. » divertissement SM a nié les rumeurs de rencontres mais n’a pas abordé le problème du tabagisme.

2. Sehun et Tao d’EXO (anciennement d’EXO)

Bien que de nombreux fans pensent que tous les membres de EXO fumer, il n’y a eu que quatre membres pris avec des cigarettes. Sehun et Tao ont été les premiers surpris en train de fumer dans ce qui ressemblait à un salon. Les internautes ont vivement débattu pour savoir si c’était vrai ou non, mais ni l’agence d’EXO ni les membres eux-mêmes ne l’ont ouvertement abordé.

3. Taemin de SHINee

Taemin a été surpris en train de fumer sur un balcon en 2014 et la nouvelle est devenue virale même s’il n’a pas essayé de cacher le fait qu’il fumait. De nombreux fans ont exprimé leur déception à son égard, mais la controverse s’est finalement calmée et les fans ont semblé accepter son habitude.

Mais en 2017, il a été photographié en train de fumer des cigarettes vape tout en traînant avec BTSde Jimin et les fans se sont fâchés contre lui pour avoir risqué la santé de Jimin.

4. Kai d’EXO

Kai a été photographié en train de fumer entre les prises de EXOMV «Call Me Baby» en Angleterre. Cela a causé beaucoup de controverse à l’époque, car c’était juste après que Kai ait été vu dans un hôtel avec f (x)de Krystal, et Sehun et Tao avaient déjà été «arrêtés» de fumer.

5. EXO’s DO

Les fans ont été choqués quand ils ont trouvé des photos de FAIRE portant un sac contenant un paquet de cigarettes en 2017, mais on n’a jamais découvert s’il les achetait pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre.

Aucune déclaration officielle n’a été faite par SM Entertainment concernant l’un des garçons et leurs habitudes présumées.

6. Ryu Hye Young

Le drame populaire Répondre 1988 a été critiqué pour une scène de tabac impliquant une actrice Ryu Hye Young, qui fumait à l’écran d’une manière si convaincante que les internautes ont commencé à spéculer sur le fait qu’elle fumait vraiment. Le Comité coréen des communications a émis des avertissements contre la scène, car elle pourrait encourager les jeunes à essayer de fumer.

7. Daehyun du BAP

L’innocent Daehyun a téléchargé cette image sur son Instagram sans se rendre compte qu’une boîte dans la poche supérieure de sa chemise avec la marque de cigarette Parliament dessus pouvait être vue. Lorsque les fans ont commencé à commenter, il a supprimé la photo, mais elle a été enregistrée et divulguée immédiatement sur Internet, avec des photos de la marque de cigarettes suspectée.

Les fans étaient en colère qu’il abusait de sa voix, bien que d’autres ne pensaient pas qu’il y avait suffisamment de preuves. Ensuite, le tweet ci-dessous a été publié et encore plus de controverse a éclaté, les fans ne sachant pas trop quoi croire.

8. Kikwang de Highlight

Quand Surligner était LA BÊTE, GIkwang aurait été photographié sur un balcon en train de fumer. L’agence de Highlight a répondu en déclarant: «Nous ne savons pas si c’est Gikwang sur la photo. Même si c’est le cas, il a l’âge légal pour fumer en Corée, alors nous ne voyons pas le problème. »

9. Hyejeong et Seolhyun d’AOA

Pendant AOAapparition de KBS«Song for You» en 2014, ils ont joué à un jeu qui les obligeait à utiliser des cuillères en plastique pour ramasser de la crème fouettée. La caméra a alors capturé Hyejeong avec la cuillère dans sa bouche, et elle l’attrapa comme si elle tenait une cigarette. Les internautes coréens ont commencé à soupçonner que son instinct de tenir la cuillère de cette manière montrait à quel point elle fumait, ou l’était autrefois. D’autres ont fait valoir que cela pourrait simplement être une coïncidence et qu’il serait difficile de décider en fonction de ce court clip.

Le gif est devenu célèbre et a refait surface plus tard lorsqu’un internaute a posté une photo d’une fille prétendant être Seolhyun fumeur. Cela a provoqué une énorme controverse en ligne depuis que Seolhyun était devenu la chérie de la Corée du Sud. La plupart des fans ont convenu que l’image était trop floue pour prouver quoi que ce soit et même si c’était elle, elle est une adulte.

10. Park Yoochun

Parc YoochunLes photos de tabagisme en public ont provoqué une réaction publique massive depuis qu’il faisait son service militaire en tant que fonctionnaire à l’époque – un poste qu’il avait obtenu puisqu’il ne pouvait pas servir en service actif face à son asthme. Beaucoup ont critiqué le choix du chanteur de fumer, car le tabagisme pour un patient asthmatique pourrait entraîner des résultats graves. Certains fans ont souligné: « Il ne peut pas faire de service actif à cause de l’asthme, mais il peut fumer?« , et « Puisque vous fumez, je suppose que votre asthme va mieux et que vous pouvez faire du service actif maintenant.«