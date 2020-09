Enyaq iV. Nous savons déjà combien coûte le premier SUV électrique de Skoda

LES Skoda Enyaq iV est le premier SUV électrique de la marque tchèque. En tant que tel, il promet jusqu’à 500 km d’autonomie et avec les 306 ch annoncés pour la version RS, la plus sportive, c’est aussi la Skoda la plus puissante jamais conçue – en tant que carte de visite, vous ne pourriez pas demander beaucoup plus.

Le SUV électrique de Skoda est basé sur MEB, la super-plateforme du groupe Volkswagen dédiée aux modèles 100% électriques. ID.3 a été le premier à le lancer, mais dans quelques années, des dizaines de mannequins du groupe l’auront.

C’est hier que nous avons publié un article détaillé sur la nouvelle coqueluche tchèque. Si vous souhaitez en savoir plus en détail, «plongez» dans le lien suivant:

Combien?

Dans cet article, nous ne laisserons que les informations relatives aux prix de la proposition électrique sans précédent.

On rappelle que Skoda a annoncé cinq versions pour le modèle, mais, semble-t-il, la version 80x (265 ch, batterie 82 kWh, 460 km d’autonomie), à ​​traction intégrale, ne sera pas commercialisée au France:

Enyaq iV 50 – 148 ch, batterie de 55 kWh, autonomie de 340 km – 34 990 euros;

Enyaq iV 60 – 179 ch, batterie de 62 kWh, autonomie de 390 km – 39 000 euros;

Enyaq iV 80-204 ch, batterie de 82 kWh, autonomie de 500 km – 45 000 euros;

Enyaq iV RS – 306 ch, batterie de 82 kWh, autonomie de 460 km – 55000 euros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂