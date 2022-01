Une femme se demande si elle a tort de se ranger du côté d’une femme qui a eu une liaison avec le mari de sa sœur

Tout le monde soutient sa famille dans les moments difficiles, mais parfois un soutien inconditionnel n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît.

Une femme a expliqué sur Reddit comment le mari de sa sœur l’a trompée avec une autre femme. Cependant, au lieu de soutenir sa sœur, cette femme se range du côté de la maîtresse – en quelque sorte.

Bien que cela puisse mettre la femme sous un mauvais jour, après avoir été témoin du comportement de la sœur, elle peut avoir raison.

« Ma sœur « Annie » (30’sF) est obsédée par une fille, disons Jane (20’sF), avec qui son mari l’a trompée à la mi-2020… Jane n’est ni la première ni la dernière. ”

La femme explique en outre comment Jane était une bonne personne,

« Elle était l’une des bonnes. N’a pas réalisé qu’il était marié, a rompu quand elle l’a découvert et a envoyé la preuve de sa tromperie à sa femme.

Depuis qu’Annie a découvert Jane, elle traque ses réseaux sociaux.

Annie n’a pas tardé à mettre tout le blâme sur l’autre femme plutôt que sur son mari. La femme a expliqué comment Annie avait harcelé les médias sociaux de Jane et s’était plainte de Jane.

« Chaque fois que Jane publie quelque chose de grave qui se passe, Annie m’appelle pour jubiler. Chaque fois qu’elle publie quelque chose de bien qui se passe, Annie se met à pleurer sur le fait que ce n’est pas juste.

En d’autres termes, Annie est obsédée par Jane. Sa vie tourne autour d’elle et elle détermine ses sentiments en fonction de cela.

Annie se sent heureuse quand Jane est triste et malheureuse quand Jane est heureuse.

La femme a écrit qu’Annie l’appelait et lui envoyait souvent des textos pour se plaindre de Jane. La femme a été patiente avec sa sœur en lui offrant des conseils, mais elle n’écoute pas.

« Elle ne veut pas de conseils, ne veut pas le quitter, veut juste se défouler sans fin. Mon autre sœur en a aussi marre, mais ma mère dit qu’il faut être gentil parce que c’est dur pour Annie. Je veux juste qu’elle arrête !

La femme a également essayé d’autres méthodes par la suite, mais n’a toujours pas progressé : « J’ai essayé la sympathie, l’amour dur, j’ai changé de sujet, j’ai suggéré des conseils, rien ne fonctionne. C’est non-stop Jane a fait ceci et Jane a dit cela.

À ce stade, la femme en avait assez des commentaires sans fondement de sa sœur.

« J’ai atteint mon point d’ébullition ce matin quand elle racontait que le fiancé de Jane tricherait parce qu’elle est trop grosse (elle est enceinte !) »

La femme ne pouvait plus continuer à se ranger du côté de sa sœur. Elle avait perdu toute patience et a expliqué à quel point son mari était le méchant dans cette situation.

Elle a décrit le mari de sa sœur comme « un tricheur en série visqueux qui aime ramper sur des adolescents à peine légaux, qui ne l’ont jamais soutenue pendant la maladie ou la dépression, ne lève jamais le petit doigt dans la maison… critique sévèrement son apparence même s’il est en dessous de la moyenne. »

La femme est allée jusqu’à appeler la vie de sa sœur « un énorme feu de benne à ordures » et c’est la raison pour laquelle elle était « obsédée par la vie de Jane ».

Depuis lors, la femme a reçu des oreilles de sa famille et des amis d’Annie pour avoir pris le parti de la maîtresse. Cependant, elle ne pense pas avoir tort.

Les internautes se sont empressés de se ranger du côté de la femme mais ont laissé entendre que la sœur pourrait avoir besoin d’aide plutôt que de lui faire tort.

La plupart des utilisateurs ont soutenu les deux sœurs et ont suggéré que le mari est la mauvaise personne et qu’il devrait être puni.

Histoires liées de YourTango :

Un utilisateur a déclaré: «Le facteur commun entre toutes ces affaires est le mari de votre sœur. Jane a appelé un arrêt dès qu’elle a appris qu’il la trompait. Si quelqu’un est en faute c’est ta BIL [brother-in-law] et c’est avec lui que ta sœur doit s’occuper.

Un autre utilisateur a écrit : « Votre sœur est trop obsédée par ça… elle est toujours avec le tricheur qui doit chercher une autre fille pendant que Jane continue sa vie. »

Ce à quoi la femme a répondu : « Il a en fait trouvé une autre fille quelques mois plus tard ! C’était complètement fou, appelant la maison, essayant de voir les enfants, pleurant et criant en public. Mais d’une manière ou d’une autre, ma sœur pourrait ignorer celle-là, ce qui est tellement bizarre.

On dirait que le seul connard ici est le mari infidèle d’Annie !

Sanika Nalgirkar, MFA est écrivaine et stagiaire éditoriale chez YourTango qui écrit sur le divertissement et l’actualité, le style de vie et la culture pop.