Blumhouse Television développe une série limitée de Stephen King’s Later

Les projets de Stephen King viennent de Blumhouse, et le roman policier surnaturel Plus tard sera bientôt transformé en une série limitée.

Stephen King sera toujours synonyme du genre d’horreur, mais il a été bien plus qu’un simple créateur de monstres d’un autre monde, d’histoires de fantômes et de mort horrible, et maintenant son récent roman Hard Case Crime, Plus tard, est en cours d’adaptation en série limitée de Blumhouse Television. King n’est pas étranger aux adaptations télévisées, et récemment il a connu un grand succès avec L’Outsider, Castle Rock et Chapelwait. Blumhouse trempe déjà ses doigts dans la tarte King avec des adaptations cinématographiques à venir telles que Allume feu et Christine seulement deux des titres en production basés sur le travail de l’auteur légendaire.

King a été prolifique dans ses écrits au cours de la dernière décennie, revenant à l’ancien terrain avec des suites tardives telles que Docteur Sommeil, le suivi de Le brillant, ainsi que la publication de nouvelles histoires telles que Belles endormies et L’Institut, avec son dernier roman, Fairy Tale, qui sortira en septembre. Cependant, en mars 2021, King a publié Plus tard, son troisième roman policier après L’enfant du Colorado et Joyland. Bien qu’elle soit publiée par Titan Books sous la marque Hard Case Crime, l’histoire implique des éléments surnaturels avec un personnage principal qui peut parler aux morts. Le synopsis complet se lit comme suit :

« Fils d’une mère célibataire en difficulté, Jamie Conklin veut juste une enfance ordinaire. Mais Jamie n’est pas un enfant ordinaire. Né avec une capacité surnaturelle que sa mère lui demande de garder secrète, Jamie peut voir ce que personne d’autre ne peut voir et apprendre ce que personne d’autre ne peut apprendre. Mais le coût d’utilisation de cette capacité est plus élevé que ce que Jamie peut imaginer – comme il le découvre lorsqu’un détective du NYPD l’entraîne à la poursuite d’un tueur qui a menacé de frapper d’outre-tombe.

« Plus tard, Stephen King est à son meilleur, une histoire terrifiante et touchante sur l’innocence perdue et les épreuves qui testent notre sens du bien et du mal. Avec des échos du roman classique de King It, Later est une exploration puissante, obsédante et inoubliable de ce qu’il faut pour résister au mal dans tous les visages qu’il porte.

Pendant de nombreuses années, certaines adaptations de Stephen King pour la télévision et le cinéma ont souffert d’un manque de budget et de technologie, avec de nombreux films comme Changement de cimetière, Cat’s Eye et Somnambules être assez agréable mais toujours en deçà des images que King pourrait créer sur la page avec ses mots. Malgré cela, il y avait beaucoup de succès basés sur le travail de l’auteur qui ont réussi à atterrir juste avec les critiques et les fans, tels que Sémataire pour animaux de compagnie, Carrie et Lot de Salem, ainsi que le non basé sur l’horreur Le rachat de Shawshank et La ligne verte.





Récemment, les adaptations de King ont connu autant de renaissance que ses romans, une grande partie de son travail se dirigeant vers le petit et le grand écran dans les années à venir. Bien qu’il y ait beaucoup d’horreurs droites adaptées, ou dans de nombreux cas refaites, Plus tard pourrait bien rejoindre ce club exclusif d’offres non horrifiques de King qui semblent si bien se traduire à l’écran. Il n’y a actuellement aucune information sur le moment où nous pouvons nous attendre à voir Plus tard arriver à l’écran, mais ce sera probablement l’année prochaine au plus tôt.





