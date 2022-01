 »Personne ne parle de Bruno » la chanson de  »Encanto » devient le nouveau hit musical de Disney

L’un des derniers succès de Disney, a été sans aucun doute le nouveau film de »Encanto », parce qu’il présente non seulement une histoire drôle et étonnante qui en a captivé plus d’un, mais aussi sa bande son, composée par Lin-Manuel Miranda, s’est faufilé jusqu’au # 1 du top Panneau d’affichage 100. Aussi, un de ses thèmes »Personne ne parle de Bruno » balaie les palmarès du monde entier, de Spotify avec plus de 76 millions de vues et 9 000 téléchargements, uniquement aux États-Unis, au sommet de la liste mondiale des vidéos musicales YouTube, étant la mieux notée de l’histoire de Disney.

Disney n’avait pas réussi à faire une chanson aussi populaire et accrocheuse depuis 2013, avec la première du film »Gelé » et son thème bien connu »Laisser aller », faisant désormais de « Pas de parler de Bruno » un succès égal ou supérieur. Il a également dépassé »Couleurs du vent » composée par vanessa williams pour la bande originale de » Pocahontas », qui a été placée de la même manière dans les charts Billboard en 1995, et s’est produite un an plus tôt avec » Pouvez-vous tomber l’amour ce soir » le thème de Elton John pour »Le Roi Lion ».







Le sujet est devenu si viral que des milliers de personnes ont mis en ligne des vidéos sur TIC Tac chanter et danser avec lui en arrière-plan. Le plus drôle, c’est que Disney ne pensait pas que l’impact de la chanson allait être si grand, alors il a décidé de postuler pour un autre thème « Enchantment » pour les Oscars.

»On ne parle pas de Bruno », ou son adaptation en espagnol »No Se Habla de Bruno », est le thème qui parle du caractère mystérieux de »Encanto ». Bruno, l’oncle clairvoyant dont personne ne parle en public et qui reflète le thème familial typique qui est un secret de polichinelle et génère la polémique. La chanson recrée cette situation en utilisant des mots et des scènes très graphiques.

« Les enfants ont toujours aimé les chansons glaçantes et à moitié sombres, et celle-ci dit, par exemple : « Terreur sur son visage, rats derrière, quand vous entendez votre nom, il n’y a pas de retour en arrière », a-t-il expliqué. Monde Mauro Castillo, musicien indépendant et l’une des principales voix de la chanson.

De même, son compositeur Lin-Manuel Miranda, a déclaré que pour la création de la chanson, il a pris comme base la musicalisation des créations théâtrales, »joignant le thème à un rythme montuno avec chachachá », un son colombien traditionnel, une culture à partir de laquelle Inspiration a été prise pour faire l’histoire.