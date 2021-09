Lino Facioli, l’acteur de « Game of Thrones » que vous n’avez peut-être pas reconnu dans « Sex Education »

Le rôle le plus connu de Lino Facioli, un acteur brésilien de 21 ans, est celui de Robin Arryn dans « Game of Thrones » (« Game of Thrones » en espagnol), mais avez-vous remarqué qu’il est également apparu dans « Éducation sexuelle« ? Bien qu’il ait un caractère régulier depuis la deuxième saison de la série Netflix, il a plus d’importance dans le dernier lot d’épisodes.

Facioli joue Dex Thompson, un élève de Moordale High School qui en plus de faire partie de l’équipe étudiante « Los cerebrines », est un adepte des Rubik’s cubes. Cependant, ce n’est pas précisément cela qui le fait ressortir mais un incident embarrassant.

Dans la troisième saison de « Éducation sexuelle», Le personnage de Facioli en lin Il a du mal à plaire sexuellement à sa petite amie, alors en l’absence du bureau de Maeve et Otis, il se tourne vers le « King of Sex », qui commence à créer des insécurités sur la taille de son pénis.

Le terrible conseil d’un camarade de classe qui veut juste gagner de l’argent facilement amène Dex à se retrouver totalement nu devant ses camarades de lycée. Est-ce que tuFacioli en lin fera également partie de la quatrième saison de « Éducation sexuelle« ?

LES DÉBUTS DE LINO FACIOLI

Alors qu’il n’avait que quatre ans, Facioli a déménagé en Angleterre avec sa famille et trois ans plus tard, il a montré un intérêt pour le métier d’acteur, alors ses parents l’ont inscrit dans une école de théâtre à Londres.

Sa carrière a débuté en 2010 avec des apparitions dans des courts métrages et des séries télévisées. Son premier travail professionnel était dans le court métrage britannique « Awfully Deep ». Peu de temps après, il a rejoint le casting de « Get Him to the Greek », où il a joué le fils de l’acteur britannique Russell Brand.

En plus de « Game of Thrones« En 2014, l’acteur a joué dans le film » O Menino no Espelho. «

C’était l’évolution de Lino Facioli en tant que Lord Robin Arryn dans « Game of Thrones » (Photo: HBO)

SÉRIES ET FILMS LINO FACIOLI