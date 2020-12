La théorie des fans mandaloriens sait qui a sauvé bébé Grogu de l’Ordre 66?

Une nouvelle théorie des fans pourrait révéler qui a pu sauver Grogu de l’Ordre 66. The Mandalorian la saison 2 vient de se terminer et il y a encore beaucoup de questions autour du petit gars, qui Guerres des étoiles les fans espèrent qu’ils seront explorés à l’avenir. Cependant, la plus grande question pour le moment semble tourner autour de la façon dont Grogu est sorti du Temple Jedi de Coruscant pendant l’Ordre 66. Il y a SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Dans The Mandalorian finale de la saison 2, les fans ont eu droit au retour de deux emblématiques Guerres des étoiles personnages: Luke Skywalker et R2-D2. Luke est venu récupérer Grogu auprès de Din Djarin et lui donner une formation Jedi appropriée, bien que le petit gars ait un peu peur d’aller avec son nouveau maître pendant un moment. Tout cela a changé quand il a vu apparaître R2-D2. Grogu se redressa immédiatement et le droïde astromech devint extrêmement excité de le voir. R2-D2 pourrait-il être celui qui a sauvé Grogu de l’Ordre 66?

Il semble que les deux avaient un lien immédiat lorsqu’ils se sont rencontrés à la fin de The Mandalorian saison 2. R2-D2 aurait très bien pu être celui qui a sauvé Baby Grogu, bien que l’on ne sache pas exactement comment le droïde aurait pu réussir. R2 a quitté le navire quand Anakin a pris d’assaut les marches du temple Jedi, il est donc possible qu’il ait pu garder un passager clandestin avec lui pendant cette période, sauvant peut-être une vie. Il est possible que R2 sache à quel point Grogu était puissant, ce qui en faisait une priorité.

Considérant que l’Ordre 66 a lieu environ 30 ans avant The Mandalorian, on pourrait supposer que Grogu était beaucoup plus petit à cette époque qu’il ne l’est maintenant. Il est possible qu’il ait pu tenir dans la paume de la main ou dans R2-D2 pour le garder en sécurité. Cela dit, Grogu est encore un enfant à ce stade et a peut-être vu toutes les lumières du droïde et s’est excité, comme la plupart des enfants le font lorsqu’ils voient R2-D2 pour la première fois. Même les adultes paniquent à cause du droïde, ce qui pourrait jeter toute cette théorie par la fenêtre.

Quant à l’excitation de R2-D2 en voyant Grogu, cela pourrait très bien être dû à sa ressemblance avec Yoda. Pour l’instant, on ne sait pas pourquoi les deux étaient si excités de se voir, mais il se pourrait très bien qu’ils se connaissent il y a 30 ans depuis un petit moment. Espérons que Jon Favreau et Dave Filoni prévoient de nous donner des réponses dans un proche avenir. Peut-être que le duo aura sa propre série, puisque Disney + semble donner à peu près tout Guerres des étoiles-relatif à un nouveau spectacle. Cette théorie provient de l’utilisateur de TikTok, Darth Jar Jar.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Baby Yoda, Streaming