Taylor Swift pourrait-il publier la version de 10 minutes de «  Tout trop bien  » avec le F-Word?

«All Too Well» de Taylor Swift vient avec sa propre tradition, il pourrait être son propre album, honnêtement. Entre l’histoire derrière la façon dont il a été écrit et son impact sur les fans de Swift, «All Too Well» est vraiment sa propre entité.

Il y a tellement d’émotion brute sur un album qui consiste à embrasser la tristesse en cas de rupture. rouge ne traite pas seulement de la douleur, mais aussi de la façon dont vous pouvez tomber tellement éperdument pour quelqu’un que c’est parfois ridicule. Et «All Too Well» est la suite du moment où ce vertige est frappé par la chute débilitante.

Il n’est donc pas surprenant que Swift ait à l’origine une chanson de 10 minutes pour «All Too Well». Les fans pourraient-ils jamais entendre cette version? Ce n’est pas impossible.

Taylor Swift a confirmé qu’il y avait un CD avec une version approximative de 10 minutes de « All Too Well »

Rouge, Le quatrième album de Swift en 2012 était numéro 99 sur la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps de Rolling Stone, alors elle est apparue sur leur podcast pour parler de l’album le 17 novembre. Et vous ne pouvez pas plonger dans rouge sans passer un peu de temps sur «All Too Well».

Elle a partagé l’histoire du jour où elle a commencé à l’écrire, ce qu’elle a déjà raconté. C’était la première chanson pour laquelle elle a écrit rouge alors qu’elle était encore en tournée pour Parlez maintenant.

«C’était un jour où j’étais juste, comme, un humain brisé, entamant une répétition et me sentant mal à propos de ce qui se passait dans ma vie personnelle», a déclaré Swift sur le podcast. «J’ai fini par jouer quatre accords encore et encore, et le groupe a commencé à intervenir.»

Alors qu’elle «traversait vraiment ça», elle a commencé à chanter et à «riffer» et cela s’est transformé en «All Too Well». Cette session était essentiellement la chanson plus «sept couplets supplémentaires» qui comprenaient le mot f, selon Swift. Ensuite, son gars du son lui a dit qu’il avait brûlé un CD de la séance et le lui avait donné, juste au cas où.

Elle, bien sûr, a aimé et a demandé l’aide de Liz Rose pour réduire la chanson de 10 minutes à 5:28 actuelle.

En 2012, Swift a déclaré à PopDust qu’elle avait écrit ses paroles les plus fières au cours de cette session:

«Et tu m’appelles à nouveau juste pour me rompre comme une promesse / si désinvolte cruelle au nom d’être honnête.

Les fans peuvent certainement attester de ceux qui frappent le plus fort.

Swift n’était pas prêt pour la réponse massive des fans à une chanson « trop sombre » et pas à un seul

L’une des choses les plus importantes, pour Swift, a été la surprise de l’impact de la chanson sur les fans. Elle ne s’attendait pas à ce que ça explose comme ça. D’une part, ce n’était pas du tout un single et n’avait pas de composant de vidéo musicale, ce qui est deux bonnes façons de faire figurer une chanson dans les charts ou d’entendre en dehors de l’album. Mais la chanson a transcendé rouge d’une manière qui allait en dehors de la façon dont Swift a appris que la musique «imprégnait la culture».

«Je n’ai pas vu cela se produire avec cette chanson», a déclaré Swift à propos de la façon dont «All Too Well» fonctionnait si différemment. Elle a même dit qu’elle l’avait joué aux Grammys 2014 en raison de la réponse des fans. La chanson elle-même n’a pas été nominée, donc cela n’aurait pas été un geste typique pour elle de choisir cette chanson.

«Je ne peux pas y croire maintenant quand je joue en live et que tout le monde dans la foule connaît chaque mot», a-t-elle poursuivi. «J’en suis vraiment étonné, et je pense que c’est l’une des plus belles choses de cet album pour moi quand j’y repense.

Comme l’a noté l’intervieweur, c’est l’une des chansons de rupture les plus influentes de cette génération. Et l’avoir chanté parmi les plus forts lors des concerts, c’est dire quelque chose, bien sûr, mais c’est aussi un témoignage de l’écriture de chansons de Swift.

«Je n’ai vraiment pas choisi celui-là», a déclaré Taylor à propos de la cinquième chanson de rouge. «Je pensais que c’était trop sombre, trop triste, trop intense. C’est amusant quand les choses vous surprennent comme ça.

Swift réenregistre actuellement ses chansons; Pourrait-elle publier cette version de 10 minutes?

Alors vient maintenant la grande question; Swift sortira un jour cette version insaisissable de 10 minutes de «All Too Well». Eh bien, elle n’a donné aucun indice qu’elle le fera. Cependant, si cela arrive, c’est le meilleur moment pour les fans de croiser les doigts pour cela.

Malheureusement pour Swift, elle a traversé des problèmes juridiques avec ses enregistrements master et n’a pas été en mesure de les racheter au label original avec lequel elle les a enregistrés, Big Machine Records, qui a été racheté par Scooter Braun. En novembre 2020, Swift a été légalement autorisée à recommencer à enregistrer ces chansons, sur son propre label, afin de pouvoir les rééditer à ses propres conditions.

Le 16 novembre, Swift tweeté une mise à jour sur les problèmes en cours avec Braun et a partagé qu’elle avait déjà commencé à réenregistrer ses anciennes chansons.

«Il s’est déjà avéré à la fois passionnant et épanouissant sur le plan créatif. J’ai beaucoup de surprises en réserve », a-t-elle écrit dans la lettre à laquelle elle Twitter.

Donc, avec ces nouveaux réenregistrements à venir, avec des «surprises» en route, une version de 10 minutes de «All Too Well» semble dans les cartes. Seul Swift peut le donner à ses fans. Et elle est assez généreuse.

