Tilly Whitfield dit que la tendance des taches de rousseur TikTok a causé des cicatrices et une perte de vision

Comme beaucoup d’entre nous, la star de « Big Brother » Tilly Whitfield a été victime d’un « piratage beauté » à la mode sur TikTok.

La tendance en question vise à vous aider à obtenir un look de taches de rousseur naturel via le maquillage, le henné ou l’encre de tatouage.

Au lieu d’utiliser du henné comme beaucoup le font (et pas toujours avec des effets positifs), Whitfield a utilisé une aiguille à coudre pour enfoncer dans sa peau de l’encre de tatouage brune qu’elle avait achetée sur eBay.

Whitfield n’a pas mentionné quel TikToker particulier l’avait égarée, mais le henné est la méthode la plus populaire utilisée pour obtenir le look.

Comment Tilly Whitfield s’est-elle cicatrisée en essayant de tatouer des taches de rousseur sur son visage ?

La méthode de Whitfield a porté la tendance au henné à un tout autre niveau en lui piquant de l’encre au visage à l’aide d’aiguilles.

Ne sachant pas quoi acheter exactement, comme la vidéo ne le précisait pas, Whitfield a expliqué qu’elle avait acheté ce qu’elle pensait être de l’encre de tatouage brune sur eBay. L’encre qu’elle a achetée, cependant, s’est avérée être fausse.

Dans une conversation avec le New York Times, Whitfield a déclaré que le processus « n’avait pas du tout fait mal, donc je ne pensais pas que je devais m’arrêter ».

Whitfield était apparue dans la version australienne de « Big Brother » portant un masque facial en argile avec l’intention de couvrir les cicatrices sur son visage causées par sa malheureuse tentative de bricolage avec des taches de rousseur qui a mal tourné.

Ensuite, dans plusieurs photos Instagram, Whitfield a révélé des photos de ses cicatrices avec la légende, « le résultat d’une tentative d’élimination des cicatrices que je me suis infligées en essayant de reproduire une procédure de beauté à domicile que j’ai vue sur une vidéo TikTok ».

Whitfield a poursuivi: « S’il vous plaît, n’essayez pas de procédures de beauté » bricolage « ou » à la maison « . Je me suis retrouvé à l’hôpital avec une perte temporaire de la vision de mes yeux en raison d’un gonflement et j’étais très malade à cause de l’infection, sans parler de visage était quelque peu méconnaissable. Laissons le soin aux professionnels. «

Bien que la vidéo qu’elle a regardée indiquait que les cicatrices disparaîtraient dans six mois, cela n’a malheureusement pas été le cas.

Elle a découvert plus tard, après de nombreuses cicatrices, que l’encre qu’elle utilisait contenait des niveaux élevés de plomb.

Dans ses tentatives pour réparer ses taches de rousseur et les dommages causés par celles-ci, Whitfield a déjà dépensé 12 000 € en voyages chez le médecin. Ils lui ont dit que même le détatouage au laser ne fonctionnerait pas, car il est susceptible de noircir les taches de rousseur.

Whitfield a déclaré: « La principale réponse a été que je suis stupide et, oui, je suis d’accord. »

La montée en puissance des tendances en matière de soins de la peau DIY inquiète des médecins comme le dermatologue et chirurgien esthétique Dendy Engelman.

Le Dr Engelman a déclaré au New York Times : « Je pense que cela pourrait être pire que d’autres plateformes parce que les gens cherchent vraiment à créer du contenu avec ce facteur wow, ce qui deviendra viral, même s’il n’est pas fondé sur la science.

Le « facteur wow » en question semble faire plus de mal que de bien. Whitfield essaie toujours de trouver une solution à ce qui ressemble à des dommages permanents à son visage.

Ces soi-disant experts de TikTok ne sont pas vos amis ici, ils essaient simplement de gagner de l’argent et du contenu sans parler d’abord à des experts.

Écoutez Whitfield et « laissez-le aux professionnels ».

Ils savent ce qu’ils font et nous ne le savons certainement pas.

Parallèlement à l’horrible tendance aux taches de rousseur, le Dr Engelman dit qu’il y en a d’autres que nous devrions éviter, comme mettre des gouttes de vaseline sur votre peau pendant la nuit pour favoriser l’hydratation. Cela « vous prépare simplement à exacerber les pores obstrués et les éruptions cutanées », a-t-elle ajouté.

Parmi les pires tendances à la maison, il y a le microneedling, qui perfore la peau avec des aiguilles pour créer du nouveau collagène.

Il y a tellement de choses qui ne vont pas avec cela, mais le plus gros problème est la propreté des aiguilles.

« Si vous appliquez assez fort sur votre peau, cela peut entraîner un changement de couleur, un changement de texture et des cicatrices, ce qui aggrave essentiellement ce que vous essayez de rendre meilleur, comme les ridules et les cicatrices d’acné », a déclaré le Dr Engelman.

La prochaine fois que vous verrez une tendance TikTok que vous voudriez essayer, réfléchissez-y peut-être à deux fois, cela pourrait sauver votre peau.

Kat Mackay est un écrivain qui couvre le divertissement et les bonnes nouvelles