Kevin Feige : après plus de 20 films, le MCU est prêt pour le multivers

La perspective d’un multivers Marvel est quelque chose sur laquelle les fans théorisent depuis des années. Alors que nous nous approchons de la phase 4 du MCU, il est clair que nous n’obtenons pas seulement une histoire multivers, mais toute une série de films et d’émissions de télévision qui verront tous les effets de nombreux univers entrer en collision, le tout apparemment grâce à Doctor Strange et son sort pour faire oublier au monde que Peter Parker est Spider-Man dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le patron de Marvel Kevin Feige a récemment commenté à quel point le moment est venu pour l’univers cinématographique Marvel de se diversifier dans de nouvelles directions.

Pour les fans de longue date du MCU, le multivers a été mentionné à plusieurs reprises comme un concept très réel par The Ancient One et comme une fabrication « ridicule » dans Spider-Man : loin de chez soi, qui a réussi à tirer le tapis sous les fans qui pensaient que les origines du multivers de Mysterio dans ce film étaient vraies et non, comme il s’est avéré, juste un mensonge. Depuis, nous avons des séries Disney+ Loki construire un monde de chronologies et de variantes alternatives, et maintenant nous sommes vraiment sur le point de tout démarrer avec style. Feige a déclaré dans une nouvelle interview avec Collider, que c’était le bon moment pour donner vie au multivers, avec plus de 20 films derrière eux et une multitude de personnages avec lesquels jouer. Feige a dit :

« L’Ancien le mentionne dans Docteur étrange, quand elle emmène Stephen Strange à travers ce genre de voyage déformant l’esprit. Cela a toujours été l’un des outils de narration les plus puissants de la bande dessinée. Celui que vous devez manier avec précaution, car il peut devenir écrasant. Mais un qui maintenant avec, évidemment, les 60 à 80 ans d’histoire de la bande dessinée, maintenant nous avons plus de 20 ans d’histoire des films et il y a suffisamment de personnages pour que nous puissions commencer à jouer avec de cette façon. »

Bien sûr, il y a eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir si le multivers jouera un rôle dans l’apport de la X Men au MCU, et Feige a répondu à une question de savoir si le calendrier d’introduction du multivers avait été modifié en raison de l’acquisition de Fox qui a conduit à la X Men revenant sous la bannière Marvel Studios. Il a commenté : « Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les jouets qui ont été ajoutés au coffre à jouets ont augmenté avec cette acquisition de Fox, mais cela n’a pas changé le calendrier lorsque nous avons introduit l’idée du multivers. »

Bien que nous soyons maintenant à peu près certains, à moins que Marvel et Sony n’aient vraiment retiré tous les arrêts de mauvaise direction dans les remorques, cela Spider-Man : Pas de chemin à la maison ouvrira complètement le multivers avant de nous lancer dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui pour le moment est à peu près une entité inconnue. Bien qu’il existe déjà plus de 30 projets Marvel à divers stades de production, et que beaucoup d’entre eux touchent le multivers d’une manière ou d’une autre, il est clair qu’il s’agit du nouveau Saga de l’infini et il n’est pas près de se terminer de sitôt.

Voyez par vous-même la pause du multivers le 17 décembre, quand Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive dans les salles.





