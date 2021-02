Les enfants de Rosamund Pike lui apprennent à parler le mandarin – y compris cette phrase amusante

Rosamund Pike célèbre sans aucun doute sa nomination aux Golden Globes et l’acteur britannique était de bonne humeur lorsqu’elle est apparue vendredi dans « The Graham Norton Show » pour raconter une anecdote amusante sur l’apprentissage d’une nouvelle compétence pendant la pandémie de coronavirus.

«J’ai mes enfants à l’école à la maison», a déclaré la star de «Gone Girl» à Norton lors d’une apparition vidéo. « Parce que mes enfants parlent le mandarin, et moi non. »

Pike, 42 ans, a expliqué que ses fils Solo, 8 ans, et Atom, 6 ans, sont bilingues car son partenaire, Robie Uniacke – qui a quatre enfants en plus de ses deux garçons avec Pike – a pensé que ce serait « excitant » de leur parler en une langue qu’il ne connaissait pas déjà.

« Il a donc appris le chinois à partir de zéro », a expliqué Pike. « Eh bien, vous pouvez appeler cela brillant, ou vous pouvez appeler cela vraiment têtu, ou vous pouvez appeler cela une sorte de désir de monoparentalité », a-t-elle plaisanté. «Il leur parle essentiellement dans une langue que je ne comprends pas, alors j’ai pensé que le verrouillage était peut-être une bonne occasion pour moi de me rattraper.

Pike a également déclaré qu’elle était consciente de l’ironie qu’elle vit actuellement en République tchèque, où elle tourne une adaptation télévisée de « La roue du temps », mais qu’elle apprend le mandarin au lieu du tchèque.

Lorsque Norton a demandé à Pike de dire quelque chose en mandarin, elle a révélé qu’elle avait demandé à ses enfants quelque chose à essayer dans l’émission. Pike a livré la réplique et a ensuite révélé qu’elle se traduisait par «le fait d’enlever son pantalon pour péter».

Pike a ri alors que le public applaudissait, ajoutant qu’elle avait dit à ses enfants: « Eh bien, c’est parfait. »

La mère de deux enfants a expliqué la tournure amusante de la phrase en agitant le chef invité Gordon Ramsay, en disant que s’il allait trop loin avec une recette, ce serait comme enlever son pantalon pour péter.

« C’est comme du beurre sur du bacon », approuva Norton.

« C’est une phrase utile », a déclaré Pike. « Si vous voulez savoir une chose en chinois, ce n’est pas mal. »

Plus tôt ce mois-ci, Pike a parlé en mandarin sur Instagram pour partager un message à l’occasion du Nouvel An lunaire.

« C’est le Nouvel An chinois! » Pike a posté un message vidéo. «J’ai tenté de saluer tous ceux qui célèbrent ce soir et accueillent l’année de la vache. (Ha!) Ce que j’ai tenté de dire c’est:« Bonne année! J’espère que cette année apportera la prospérité! Je suis Rosamund Pike (裴淳 华-Péi Chúnhuá) .Je souhaite que derrière vos masques, vous ayez tous le sourire, et que toutes vos vaches produisent des veaux!

Pendant que Pike continue à pratiquer son chinois, vous pouvez assister à sa performance nominée aux Golden Globe dans « I Care A Lot » sur Netflix.