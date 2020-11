Jeezy obtient un nouveau travail chez Def Jam

Jeezy passe à la prochaine étape de sa carrière en tant que directeur musical.

Le bonhomme de neige servira de conseiller principal de Def Jam au président du label, il continuera également à sortir de la musique sur le label.

« Jay ‘JEEZY’ Jenkins, la superstar du rap multi-platine nominée aux Grammy®, entrepreneur, philanthrope et multi-césure médiatique a signé un contrat à multiples facettes avec Def Jam Recordings qui comprend de nouveaux et futurs albums de Jeezy, ainsi qu’un conseil auprès du label légendaire qu’il a élu domicile depuis 2005. Cette décision a été annoncée aujourd’hui par Jeff Harleston, président-directeur général par intérim de Def Jam. Dans son nouveau rôle, Jenkins sera conseiller principal du président sur les questions liées à A&R et au développement des artistes. Jenkins apportera plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie de la musique et de l’entrepreneuriat pour le recrutement et le développement des talents, les fonctions A&R, et plus encore », lit-on dans un communiqué de presse de Def Jam.