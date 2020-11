Black Panther 2 commencera à tourner cet été

C’est officiel, photographie principale sur Panthère noire 2 commencera à un moment donné en juillet 2021, les travaux sur le script de la suite de Marvel devraient commencer très bientôt. Après la mort tragique de la star principale Chadwick Boseman plus tôt cette année, on ne savait pas quand le studio commencerait à travailler sur Panthère noire 2. Les rapports indiquent que la production aura lieu à Atlanta et dans les environs et pourrait durer jusqu’à six mois jusqu’en 2022.

À la suite du décès de Chadwick Boseman, il est également rapporté, et a été théorisé par les fans, que Shuri de Letitia Wright aura un rôle beaucoup plus important dans le suivi, peut-être même en assumant le rôle de Black Panther, tout comme elle. fait dans les bandes dessinées. Lupita Nyong’o, Winston Duke et Angela Bassett devraient tous revenir et reprendre leurs rôles aux côtés de Wright, le réalisateur Ryan Coogler devant également revenir à la tête du projet.

Bien que les détails de l’intrigue restent rares pour le moment, Narcos: Mexique La star Tenoch Huerto est maintenant en pourparlers pour jouer le principal antagoniste du film. Bien que le rôle reste actuellement un mystère, la spéculation a déjà commencé à se répandre selon laquelle l’acteur incarnerait Namor le Submariner, avec l’implication du roi atlante dans le Panthère noire suite à la rumeur depuis un certain temps.

Chadwick Boseman est décédé tragiquement le 28 août à l’âge de 43 ans. La star de films tels que 42 et Da 5 sangs luttait secrètement contre le cancer du côlon depuis quatre ans et mourut entouré de sa femme et de sa famille. Depuis sa mort, les fans se demandent comment le Panthère noire La franchise se poursuivra et si Marvel ramènera l’acteur en utilisant un double numérique. Heureusement, la productrice Victoria Alonso a déclaré que ce ne sera pas le cas, « Non. Il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est pas avec nous », a partagé Alonso sur les futurs plans de Black Panther de Marvel. « Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous retournons à l’histoire et ce que nous faisons pour honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé qui était si inattendu, si douloureux, si terrible, vraiment. «

Alonso a ajouté: « Parce que Chadwick n’était pas seulement une merveille … mais il me semble aussi qu’en tant que personnage, ce qu’il a fait nous a élevé en tant qu’entreprise et a laissé son moment dans l’histoire. Je sais que parfois deux mois passent ou trois mois passent en production et on dit, déjà, c’était long. Mais ce n’est pas très long, il faut bien réfléchir à ce que l’on va faire, et comment, et réfléchir à la façon dont on va honorez la franchise. «

Le réalisateur de retour Ryan Coogler avait prévu que la suite montre T’Challa grandir en tant que roi, depuis que son règne n’a commencé que récemment. Après la mort de Chadwick Boseman, Coogler a déclaré qu’il n’était pas au courant du combat de l’acteur, et qu’il avait « passé l’année dernière à préparer, imaginer et écrire des mots pour lui dire [in the sequel], que nous n’étions pas destinés à voir « .

Malheureusement, nous ne verrons jamais les plans originaux de Coogler et Boseman pour Panthère noire 2, mais le réalisateur a sans aucun doute trouvé un moyen de continuer l’histoire qui respecte l’acteur bien-aimé. Panthère noire 2 La sortie est actuellement prévue pour le 6 mai 2022. Cela nous vient de The Hollywood Reporter.

