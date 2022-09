Comment trouver des vols moins chers selon un expert de Google Flights

in

Vous souhaitez faire des économies sur vos trajets ? Google peut vous aider à trouver facilement des vols moins chers.

L’outil de vol de Google est devenu un grand allié de milliers de personnes, qui l’utilisent chaque jour pour trouvez le meilleur voyage en avion et économisez de l’argent dans le processus sur le chemin. Cependant, nous ne sommes peut-être pas serrer au maximum les fonctionnalités du service.

Du moins, on suggère expert en vol googlequi a décidé de partager avec le monde plusieurs astuces avec lesquelles il sera possible de réaliser économiser encore plus d’argent lors de l’utilisation de cet outil. Passons-les tous en revue.

Avec ces conseils, vous pouvez économiser plus d’argent lorsque vous voyagez en avion en utilisant Google Flights

Afin de conclure quelles astuces sont vraiment efficaces lorsqu’il s’agit de trouver des vols pas chers, l’équipe en charge de l’outil a analysé données des cinq dernières années à la recherche de modèles qui montrent comment les utilisateurs de Google Flights ont réussi à voyager de manière plus abordable grâce à la plate-forme. Grâce à ces données, voici les données qui ont été extraites :

Profitez des jours les moins chers pour voyager : Il a été démontré que voyager en milieu de semaine est moins cher que de voyager le week-end. Si vous pouvez éviter le samedi et le dimanche, vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur vos vols, les lundi, mardi et mercredi étant les meilleurs jours.

: Il a été démontré que voyager en milieu de semaine est moins cher que de voyager le week-end. Si vous pouvez éviter le samedi et le dimanche, vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur vos vols, les lundi, mardi et mercredi étant les meilleurs jours. Ne craignez pas la balance : Les vols avec une ou plusieurs escales se sont avérés moins chers que les vols directs.

: Les vols avec une ou plusieurs escales se sont avérés moins chers que les vols directs. Le jour où vous achetez le billet est également important : Cela peut sembler curieux, mais de la même manière que le jour pour prendre l’avion est important, le jour où vous achetez vos billets d’avion peut aussi vous faire économiser de l’argent… mais pas trop. Les mardis, mercredis et matchs ont été, en moyenne, 1,9 % moins chers que le reste de la journée.

: Cela peut sembler curieux, mais de la même manière que le jour pour prendre l’avion est important, le jour où vous achetez vos billets d’avion peut aussi vous faire économiser de l’argent… mais pas trop. Les mardis, mercredis et matchs ont été, en moyenne, 1,9 % moins chers que le reste de la journée. Réservez vos vols à l’avance: selon les données historiques, il faut plus ou moins anticiper lors de l’achat de ses billets selon la période de l’année à laquelle on va voyager. A Noël, il est recommandé d’acheter les billets entre 20 et 88 jours avant pour les vols intérieurs, tandis qu’au printemps, les prix les plus bas sont atteints environ 38 jours avant. Pour les vacances d’été, il est préférable d’acheter les billets environ 21 jours avant le voyage.

Selon Google, grâce à ces conseils, vous pouvez économisez beaucoup d’argent lors de l’achat de vos voyages. Comme vous pouvez le voir, le plus important est anticiper et profiter des petits « trucs » des compagnies aériennes, comme les hausses de prix le week-end ou la baisse du prix des voyages avec escales.

