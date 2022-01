Loin d’Aquaman et DC : Jason Momoa fera partie de Fast and Furious

IMAGES UNIVERSELLES

L’acteur d’Aquaman pourrait rejoindre la franchise dirigée par Vin Diesel. Découvrez pourquoi il a été appelé pour prendre la place de Dwayne Johnson.

© GettyJason Momoa, convoqué par Vin Diesel pour Fast and Furious.

Si quelque chose a été clarifié Jason Momoa tout au long de sa carrière, c’est qu’il fera toujours partie de projets réussis. le Univers DC Quoi Aquaman, dunes ou Jeu de trônes ne sont que quelques-unes des productions qu’il accumule dans sa filmographie. Mais désormais, il va rejoindre un casting qui a la formule parfaite pour attirer les téléspectateurs dans les salles : Rapides et furieux. Ici, nous passons en revue tout ce qui est connu jusqu’au moment de son incorporation dans la franchise.

Cet après-midi, The Hollywood Reporter a commencé à diffuser la nouvelle que l’acteur acclamé fera partie du dixième volet de cette série de films. Apparemment, il serait dans les négociations finales pour rejoindre le casting mené par vin Diesel dans Rapide et furieux 10. Bien que les détails de l’intrigue soient inconnus pour le moment, il est clair que Momoa a la capacité de mener à bien un projet bourré d’action.

Cette fois, le film sera réalisé par Justin Linle cinéaste taïwanais qui est revenu dans la franchise l’année dernière pour prendre en charge F9 : la saga rapide. Comme indiqué dans le même média, ils feront également partie du film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges et Sung Kangtandis que Charlize Theron -qui est apparu pour la première fois dans la huitième bande de la saga- pourrait revenir pour cet opus.

Mais l’arrivée de Jason Momoa dans cette franchise ne s’improvise pas. En fait, Vin Diesel et Images universelles ils l’auraient sommé de prendre la place de Dwayne Johnsonqui est apparu du quatrième au huitième film de Rapides et furieux. Bien que le protagoniste et producteur ait insisté pour le récupérer – même via les réseaux sociaux – la vérité est que The Rock a décidé de se détacher complètement de cet univers.

En ce sens, l’acteur Aquaman pourrait combler son vide, bien que l’on ne sache pas exactement de quoi il s’agira. Malgré cela, les plus fidèles adeptes de la série cinématographique assurent qu’il sera le nouveau méchant. Momoa vient de terminer le tournage Aquaman et le roi perdu et son emploi du temps conviendrait parfaitement pour jouer Rapide et furieux 10ce qui pourrait arriver à Mai 2023.

