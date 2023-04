Black Mirror : premier aperçu de la saison 6 sur Netflix

Voopoo Pod Argus P1 20W - Voopoo Couleur : Black - Black - 0.5 à 3.0 Ω

Le kit Argus P1 20W par Voopoo Le kit Argus P1 20W par Voopoo est parfait pour un premier kit. Vapoteurs débutants ou vapoteurs experts, ce kit va certainement vous séduire. Son alliage de zinc et de polycarbonate font sa solidité. L'esthétique de ce kit Argus P1 20W force l'admiration. D'une dimension de 74,6 x 46,7 x 17,4mm, ce kit est un appareil très facile à manier. Il est aussi fort au niveau de son design mécanique, futuriste et classieux. Il s'agit à la fois d'un kit mi- transparent et mi- métallique. Son corps partiellement transparent permet de voir son circuit imprimé, alors que les parties dorées vont l'agrémenter sur la plupart des déclinaisons. En outre, la box dispose d'angles doux qui procurent des sensations agréables lors de la prise en main. Une batterie 800 mAh rechargeable en moins de 20mn La batterie du kit Argus P1 est compatible avec la charge rapide. D'ailleurs, elle propose une charge exceptionnelle. Grâce à un adapteur secteur de 15W, la batterie peut se charger à 80%, en seulement 12minutes. Pour avoir une charge complète à 100%, 18 minutes suffisent ! Vous n'avez pas le temps pour recharger votre kit pod au complet ? Sachez qu'avec 5 minutes de charge, vous pouvez profiter de 2h de vape, pour une bouffée par minute. Donc, oubliez les soucis d'autonomie de batterie, et profitez de cet avantage de la charge ultra-rapide. Un Chipset Gene.AI 1.2 Outre son design, le kit Argus P1 20W de Voopoo intègre une puce électronique, qui fait sa performance. Grâce à ce chipset Gene.AI 1.2, le kit Pod Argus peut délivrer jusqu'à 20 watts en matière de puissance. En plus, son réglage est automatique. Une cartouche anti-fuite et ses résistances ITO La marque Voopoo a opté pour une cartouche Pod de grande qualité pour ce kit Argus P1. Cette cartouche dispose de 4 entrées d'air, laissant suffisamment passer l'air, pour jouir d'une vape plus savoureuse. Elle est aussi dotée d'une technologie anti-fuite, grâce au procédé multicouche sur la structure. Le remplissage de la cartouche Argus Pod se fera sur le côté. Il suffit juste de la retirer, puis enlever le petit cache en silicone anti-fuite sur le côté, pour accéder à l'orifice de remplissage. Cette cartouche est à résistance interchangeable. Les résistances ITO sont des coils à grande longévité et très savoureuses. En fonction de leurs impédances, elles produisent de nuage de vapeur plus ou moins restreint. La gamme de résistance ITO-Series est faite pour une inhalation indirecte au tirage serré et ultra savoureux. Elles permettront une vape MTL savoureuse et sont à privilégier avec des e-liquides équilibrés en PG/VG. Pour une utilisation d'e-liquides au CBD ou aux sels de nicotine, optez pour de la résistance avec une impédance supérieure ou égale à 0,7ohm. Il y a deux résistances dans le pack : - Une résistance ITO-M1 de 0,7ohm pour une vape aérienne. - Une résistance ITO-M3 de 1,2ohm pour une vape serrée et savoureuse. La cartouche Argus Pod sera compatible avec toutes les résistances...