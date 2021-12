This Is Us : Quel était le véritable titre de la série et pourquoi il a été modifié à la dernière minute

Ces dernières années, les séries télévisées ont gagné du terrain dans la considération du public pour leur divertissement via les services de streaming, mais il y en a eu une qui est restée avec une diffusion hebdomadaire sur NBC qui a également captivé les téléspectateurs. On parle de C’est nous, le drame qui s’achèvera avec sa sixième saison, qui dans le passé, il aurait eu un nom complètement différent.

Créé par Dan Fogelman, cette émission a commencé sa diffusion en septembre 2016 et est rapidement devenue l’une des histoires préférées. Les expériences et les connexions de la famille Pearson ont captivé des millions de fans avec des moments vraiment dramatiques qui ont sûrement fait verser plus d’une larme au cours de ses 88 épisodes publiés jusqu’à présent.

+ Quel était le premier titre de This Is Us ?

Comme les fans le savent, les premiers chapitres de chaque épisode commencent par les anniversaires des trois frères. Kevin, Kate et Randall. Dans la saison 1, les personnages joués par Justin Hartley, Chrissy Metz et Serling K. Brown ils ont eu 36 ans, Pour ce que le titre devait être simplement le nombre « 36 ». Cela a été confirmé Fogelman dans une interview avec le magazine Charme: « C’est l’âge que tout le monde a au début ».

Cependant, cette idée a été complètement rejetée peu de temps après le début de la diffusion de l’émission. Dan expliqué : « Je n’ai pas aimé. J’avais fait une série de films que je n’avais jamais intitulés et personne ne peut s’entendre sur le titre. J’ai mis 36 dessus et je ne l’ai jamais aimé. Personne ne l’a jamais aimé. ». Puis il ajouta : « Je pense que j’ai proposé This Is Us quand c’était dans l’éditorial. J’ai décidé que j’aimais son apparence au début et que je l’ai mis là. Mais il y a eu beaucoup de débats sur le titre de la série. ».

Une autre raison pour laquelle le nom actuel a été choisi était sa prononciation, qui était très bien entendue lorsqu’elle était mentionnée. C’est nous Il reviendra avec sa sixième et dernière saison le 4 janvier 2022, bien qu’il arrivera en Amérique latine 24 heures plus tard, le 5 janvier., et peut être vu via le service de streaming ÉTOILE +. Pour le moment, il n’y a aucune information sur sa date en Espagne.

