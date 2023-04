C’est le POCO F5 Pro: la nouvelle bête de Xiaomi est filtrée en photos et confirme ses fonctionnalités

Des images ont été divulguées sur Twitter qui nous permettent de contempler le LITTLE F5 dans les moindres détails, ainsi que certaines caractéristiques techniques.

Image du POCO F5 Pro

POCO laisse de grandes nouvelles En ces derniers jours. Pas plus tard qu’hier, nous parlions du fait que le POCO F5 était enfin un téléphone à budget très prometteur, alors qu’aujourd’hui nous avons vu une fuite qui pointe vers le modèle haut de gamme de la série. D’après les données que nous avons pu voir, tout indique que ce terminal sera une vraie bête.

Le téléphone en question n’est autre que le PETIT F5 Pro, qui a été vu en images accompagné de quelques spécifications techniques qui nous placent devant un haut de gamme qui fera plus que répondre aux attentes. La fuite a est apparu sur Twitter par la main de l’utilisateur Sudhanshu Ambhore, qui a également partagé des images haute résolution dans son tweet.

Ce sera le POCO F5

Pour l’instant, les fonctionnalités du téléphone suffisent à ne laisser personne indifférent. Le POCO F5 aura un Écran AMOLED de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le processeur qu’il montera sera le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, assez pour pouvoir déplacer n’importe quelle application ou jeu avec solvabilité.

A tout cet ensemble s’ajoute un triple caméra arrière Composé d’un capteur de 64 MP comme principal et de deux secondaires de 8 et 2 MP. Le capteur avant sera de 16 MP, tandis que la batterie sera de 5 160 mAh avec une charge rapide de 67 W lorsqu’elle est connectée au réseau et de 30 W lorsqu’elle est effectuée sans fil.

Concernant sa conception, on retrouve une très bon téléphone, dont on ne connaît pour l’instant ni ses dimensions, ni son poids. L’écran est plat, avec un trou pour placer la caméra frontale, des cadres très fins et des bords arrondis.

Les caméras sont placées dans un île assez sobre, qui ne dépasse pas excessivement du téléphone dans son ensemble. Les boutons d’alimentation et de contrôle du volume sont situés sur le côté droit du terminal. Il est facile de supposer que le bouton d’alimentation agit également comme un lecteur d’empreintes digitales, car il n’apparaît pas à l’écran dans les rendus.

Le côté droit est complètement propre, tandis que le bas du téléphone nous voyons le haut-parleur, le microphone et la fente pour la carte SIM. En haut du téléphone se trouvent l’autre haut-parleur, le lecteur infrarouge et le microphone pour les appels vidéo.

Il n’y a pas de données sur les prix ou la disponibilitébien que les rendus divulgués nous aient permis de jeter un bon coup d’œil au POCO F5 Pro.Nous espérons que d’autres inconnues seront éclaircies dans un proche avenir.

