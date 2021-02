Le nombre d’abonnés PS Plus atteint un impressionnant 47,4 millions

Le service d’abonnement PlayStation Plus n’a jamais été aussi important pour Sony, la société doit donc être assez surpris que sa division de jeux continue de croître dans le secteur. Il y a maintenant 47,4 millions de membres actifs de PS Plus, soit une augmentation de 8,6 millions par rapport à la même période l’année dernière. Cela signifie que près de la moitié de tous les comptes PSN paient pour le service, cette statistique étant actuellement de 114 millions.

La PlayStation 5 représente le taux d’attachement le plus élevé, car Sony révèle que 87% des propriétaires détiennent également un abonnement à PS Plus. Ce n’est pas trop surprenant, cependant, étant donné le bon rapport qualité-prix que représente la collection PS Plus ainsi que les gros frappeurs PS5 qui peuvent être récupérés gratuitement, notamment Bugsnax, Destruction AllStars et Control: Ultimate Edition. Trouvez-vous toujours que PS Plus offre un bon rapport qualité-prix? Si vous n’êtes pas abonné, qu’est-ce qui vous convaincrait? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.