Les 6 jeux les plus exigeants visuellement (et 3 équipes pour tous les jouer et bien plus encore)

Le marché du jeu ne s’arrête pas. Le monde est peut-être en ébullition, mais il suffit de regarder les dernières versions pour reconnaître ce que le divertissement ne manquera pas. Aux titres déjà disponibles tels que Watch Dogs: Legion ou Dirt 5, s’ajoutent Call of Duty Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla et Godfall. Cyberpunk 2077 arrivera également le 10 décembre; Hitman, le 3 janvier, et bien d’autres sont attendus comme The Medium ou Far Cry 6. Un horizon prometteur. Sans surprise, la grande majorité d’entre eux tirent parti des technologies de raytracing.

Mais dans cet article, nous voulons nous concentrer sur les jeux qui, aujourd’hui, font transpirer le plus notre ordinateur, ceux qui ont des systèmes de physique avancés, des effets volumétriques denses et exigeants (fumée, brouillard, particules) et, en conclusion, nous ils demandent une équipe optimale. Pour tous, nous pouvons compter sur les nouveaux ROG G14, ROG Zephyrus Duo 15 et ROG Strix Scar 17, trois ordinateurs portables de pointe.

Photoréalisme chez Watch Dogs: Legion

Regardez ces images. Ils sont étonnants. Nous commençons avec l’un des poids lourds, la légion Watch Dogs récemment publiée. Ubisoft est connu pour mettre en œuvre les dernières innovations – la technologie d’assistance Tobii, par exemple, a fait ses débuts il y a plus de cinq ans dans Assassin’s Creed. De plus, Watch Dogs 2 utilisait déjà les technologies GameWorks, la synchronisation adaptative ou la super résolution dynamique.

En résolution 4K (en Ultra) et avec le lancer de rayons activé, Legion nous demande un RTX 3080. Le nouveau lancement d’Ubisoft permet des écrans ultra-larges et recommande 10 Go de VRAM et 16 Go de RAM, ce n’est rien. Bien que, pour trouver un bon équilibre, jouer avec le traçage de rayons activé, une haute qualité et une résolution de 1080p, on en aura assez avec une GeForce RTX 2070.

De plus, le 3 décembre, le mode coopératif en ligne débarquera dans Legion. Ce sera le moment clé pour profiter de toutes vos possibilités sociales. Quelque chose que nous pouvons faire sans pause avec le ROG Zephyrus Duo 15 ” et le double écran: jouer en haut et en bas en vérifiant Discord, ou en streaming, simultanément. Nous avons le double d’options sur un système équipé d’un Intel Core i9 de 10e génération, et la possibilité de monter jusqu’à un RTX 2080 Super, jusqu’à 48 Go de RAM DDR4-3200 et jusqu’à 2 To de SSD en RAID 0.

Fantaisie épique dans Godfall

Il y a des jeux qui, dans leurs configurations maximales, exigent le triple de celui de Crysis – comme Deus Ex: Mankind Divided -. D’autres, clairs et simples, ont des exigences de base folles. Godfall est l’un d’entre eux, nécessitant 12 Go de RAM pour même démarrer, bien que 16. Gardez à l’esprit que nous parlons d’un lancement de nouvelle génération, où chaque dernière goutte de graphiques tels que la GTX 1080 Ti avec 11 est utilisée. GB.

Ici, nous n’allons pas marcher avec des demi-mesures. Sur la facette hack’n slash[/ de Godfall, cada frame cuenta. Esta mezcla de Devil May Cry con Dark Souls requiere potencia bruta y el ROG Strix Scar 17 cuenta con ella a raudales. Este portátil líder en gaming cuenta con una muy eficiente refrigeración liquid metal en su CPU, teclado RGB —e iluminación ambiental Aura Sync— y una pantalla diseñada exclusivamente para gamers que alcanza un refresco de hasta 300 Hz. Además, Godfall es un looter cooperativo —como Destiny 2 o The Division— y es aquí donde se luce la conectividad WiFi 6, con transferencias de hasta 2.400 Mbps sin latencia alguna.

Sobrevolando el mundo con Microsoft Flight Simulator

Qui aurait pensé qu’en 2020 nous naviguerions à nouveau dans le monde aux commandes de l’avion commercial le plus attractif de Microsoft Flight Simulator. 14 ans d’attente et une rénovation très ambitieuse en termes graphiques. Microsoft dit que les exigences optimales passent par un Nvidia RTX 2800, 8 Go de VRAM et 32 ​​Go de RAM. Trente-deux, vous avez bien lu. En effet, il engloutit les cycles de disque et les flux à travers les données Bing Maps. 2 000 To hébergés dans le cloud. Bien que nous puissions toujours utiliser deux SSD en RAID 0 dans le ROG Strix Scar 17, ce qui accélérera considérablement les performances. En effet, si vous souhaitez y jouer en 4K, en profitant au maximum de la splendeur des vues aériennes de Londres, Madrid ou New York, vous n’aurez d’autre choix que de parier sur une équipe de ces caractéristiques.

Le Far West de Red Dead Redemption 2

Son portage sur PC était problématique, c’est vrai. Mais le résultat est digne d’une carte postale. Red Dead Redemption 2 est si ambitieux qu’il comporte des animations que la plupart des joueurs ont ignorées. Son monde aux détails obsessionnels nécessite 12 Go de RAM pour fonctionner sans compromis, tandis que pour démarrer le programme, vous avez besoin d’une GTX 1060 Oui ou oui. Cependant, de Nvidia lui-même, ils recommandent un 2070 SUPER pour jouer en 2K avec des niveaux de détail élevés.

RDR 2 est un jeu pour passer des heures et profiter du refroidissement d’équipements comme le ROG Zephyrus DuoCe que nous devons être clair, c’est que RDR 2 est un jeu sur lequel passer des heures. Pour cette raison, nous recommandons à nouveau le ROG Zephyrus Duo 15 ”. De longues sessions sont parfaites pour mettre à l’épreuve le meilleur équipement et celui-ci dispose d’un refroidissement à la pâte thermique Grizzly et d’un système AAS +, avec un débit d’air 400% supérieur à celui du GX531.

Cette machine ASUS présente également trois avantages par rapport à la concurrence: son écran polyvalent de 15 ” permet deux modes, un mode Full HD avec rafraîchissement à 300 Hz et seulement 3 ms de latence ou un mode 4K à 60 Hz. d’un écran qui couvre 100% du profil Adobe RGB et est certifié Pantone. C’est une équipe de jeu aussi capable sur Steam que sur Adobe Illustrator ou Blender.

L’apocalypse de Metro Exodus

Metro Exodus a été l’un des premiers jeux à intégrer la technologie de traçage de rayons en temps réel de Nvidia et le DLSS (Artificial Intelligence Super Sampling). Le maintien d’un 60 FPS stable en qualité moyenne nécessite d’avoir un RTX 2080 Ti monté sur votre PC. Rien de moins. Les résultats, en retour, sont délirants. Ses effets lumineux sont extrêmement réalistes.

Que vous optiez pour un ROG Zephyrus Duo 15 ou un ROG Strix Scar 17, n’oubliez pas qu’en pariant sur le DLSS 3.0, vous obtenez un indice de netteté plus élevé et jusqu’à 30% d’augmentation des performances globales. Car à quoi sert un écran compatible jusqu’à 300 hertz si vous n’allez pas tirer le meilleur parti de ses ressources?

Project Cars 3 ou DiRT 5?

Et nous disons au revoir à deux des meilleurs représentants du genre de conduite. Tout ne sera pas tirer, pirater ou écorcher des animaux. Project Cars 3 a été mis en vente en août dernier, tandis que Dirt 5 vient de débarquer. A défaut de connaître les exigences de Forza Motorsport 8, qui proposera le lancer de rayons, ces deux jeux sont idéaux pour mesurer les performances de notre ordinateur portable, ainsi que pour proposer des propositions entre simulation et conduite d’arcade.

Project Cars 3 et DiRT 5, deux ensembles de voitures pour mettre nos équipes à l’épreuveProject Cars 2 est devenu populaire dans le repères en raison de son niveau détaillé et de sa demande farouche, mais ce Project Cars 3 n’est pas loin non plus: il nécessite 16 Go de RAM, un processeur Intel Core i7 8700k et des graphiques Nvidia RTX 2070. Ce n’est qu’alors que nous pourrons jouer sans subir de baisse de images à 1080p et avec les niveaux graphiques en haut. En termes de processeur, Dirt 5 n’est pas très pointilleux – un Intel Core i5 9600K fera l’affaire – et 12 à 16 Go de RAM. Les performances tombent sur les graphismes, recommandant une GTX 1070 Ti avec API DirectX 12. Comme vous pouvez le voir, des spécifications ambitieuses, mais jamais trop élevées. Notre pari, cette fois-ci, est quelque peu inhabituel, le ROG G14. 14 pouces, quelque chose d’inhabituel dans le jeu, sous un design très neutre et subtil, mais à l’intérieur, il abrite les 8 cœurs du processeur AMD Ryzen 7 4000 Series et même un puissant GPU GeForce RTX 2060.

Cet ultraportable – en raison de son faible poids de 1,6 kg – avec 9 heures d’autonomie a été conçu pour jouer n’importe où sans rien sacrifier: avec un écran Full HD capable de délivrer un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une certification Pantone et 3 millisecondes Du pixel gris au pixel gris, nous sommes avant un petit géant pour les poches les plus étroites, mais les yeux les plus exigeants. Grâce à la suite ROG Armory Crate, nous pouvons créer des profils, contrôler l’éclairage et même la consommation d’énergie.

Trois poids lourds

Grâce au nouveau saut de génération, nous vivons un moment intéressant. Avec des services de streaming comme Stadia, Ubisoft + ou Xbox Game Pass, dans quelques années, nous nous souviendrons de ces jours comme le début d’une nouvelle ère.

C’est peut-être pour cela qu’ils disent que les études ont oublié l’optimisation et la vertu. De toute évidence, trop de jeux utilisent la VRAM comme un cache massif – comme les deux derniers Call of Duty – en plus de boire toute la RAM qu’ils peuvent – Doom Eternal ou Resident Evil 3 -. Cependant, avec trois équipes comme le ROG G14, le ROG Zephyrus Duo 15 et le ROG Strix Scar 17, nous n’allons jamais ressentir que «je veux et je ne peux pas», que d’essayer sans y arriver.

Chacun de ces ordinateurs portables répond à un certain niveau de demande et les trois constituent une sorte de trinité idéale, adaptée pour affronter le quotidien dans un écosystème de jeu. Et pas seulement “gamer”, après tout, la plupart de ces équipes ont une haute performance dans toute tâche orientée vers la conception graphique ou l’illustration. Tu choisis.

