Tragique: le bâtiment a pris feu où Peaky Blinders et Downtown Abbey ont été filmés

Peaky Blinders et L’abbaye du centre ville ils ont seulement en commun que les deux se déroulent en Angleterre, ils doivent donc avoir partagé certains endroits. Je connais le bâtiment qui a pris feu et faisait partie des deux séries.

Les séries périodiques sont actuellement les plus vues sur toutes les plateformes. C’est que, le niveau de production qu’ils ont attire beaucoup l’attention des utilisateurs, même si, à vrai dire, les deux plus emblématiques de la dernière fois sont Peaky Blinders et L’abbaye du centre ville. Bien sûr, force est de constater que les fictions, malgré leur fantastique succès et qu’elles se situent à une autre époque, n’ont rien à voir les unes avec les autres.

D’un côté, Peaky Blinders est basé sur l’histoire des gangsters les plus célèbres d’Angleterre, la famille Shelby. La fiction, mettant en vedette Cillian Murphy, est déjà terminée car elle a récemment créé sa sixième et dernière saison. Mais, sans aucun doute, il a su marquer un avant et un après dans le genre ancien car c’est l’un des déploiements de production les plus importants à ce jour ces derniers temps.

Pendant, L’abbaye du centre ville Il est diffusé via Prime Video et c’est l’un des projets les plus ambitieux de la plateforme. La série cartonne sur ce service à la demande et suit l’histoire d’une des plus importantes familles aristocratiques des années 1900. Axée sur l’amour et le drame, cette fiction diffère complètement de celle de Peaky Blindersmais a autant de succès qu’elle.

Bien sûr, comme les deux se déroulent en Angleterre, malgré leurs années différentes, les productions ont utilisé les mêmes lieux. Dans le pays sous le commandement de la reine Elizabeth II, certains sites historiques sont strictement utilisés comme décors pour la série. Et, dans ce cas, celui avec Cillian Murphy et celui diffusé sur Prime Video en ont partagé un : le complexe du moulin.

Cependant, maintenant, tous les deux vont devoir changer ou envisager de ne pas faire de scènes pendant un certain temps dans cet endroit car il vient de prendre feu ! C’est la BBC qui a confirmé cette information et a également déclaré que « Le service d’incendie et de sauvetage du West Yorkshire a déclaré que personne n’avait été blessé dans l’incendie et qu’il avait dû faire face à des flammes difficiles. À l’intérieur, le bâtiment s’est effondré, le sol et le plafond”.

Ce bâtiment a été construit en 1869 et était la plus grande usine textile du Yorkshire employant plus de 2 000 personnes. Mais maintenant tout a changé. Même les productions ne pourront pas l’utiliser et, encore une fois, il faudra le renouveler complètement. En effet, en 2011, il a subi un autre incendie volontaire causé par des voleurs qui ont tenté de cambrioler l’établissement.

