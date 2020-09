Défi Mega Raid ‘Pokémon GO’: apparitions, recherches sur le terrain, récompenses, raids et méga énergie

Pokemon GO Crédits: Niantic

Mega Evolution est arrivé Pokémon GO avec la controverse qui ne manque pas: alors que Niantic dit qu’il examine les problèmes, en attendant, la communauté n’est pas satisfaite d’un mécanicien qui se sent conçu pour mettre les joueurs sur un tapis roulant de raid, en broyant Mega Energy à un coût assez élevé juste pour obtenir un créature super puissante pendant quatre heures. Mais alors que le développeur cherche des moyens de peaufiner le mécanisme, nous allons de l’avant avec cet événement Mega Evolution. Voici ce que vous devez savoir:

Heure de début / fin: L’événement débute le 1er septembre à 8 h 00 heure locale. Cela dure donc depuis un certain temps dans certains endroits et n’a pas encore commencé dans d’autres. Il se déroulera jusqu’au lundi 7 septembre à 22h00, heure locale.

Apparaît: Certains d’entre eux vous aideront à affronter les méga raids, mais il ne s’agit surtout que d’un ensemble standard. Voici ce que je vois là-bas, mais il y en aura d’autres.

Lotad

Tangela

Abra

Magnémite

Omanyte

Roselia

TreeckoTorchic

Exeggcute

Rhyhorn

Murkrow

Cranidos

Raids: Les méga raids sont clairement au centre des préoccupations ici: attendez-vous à voir de nombreux raids pour Mega Charizard X + Y, Venasaur et Blastoise. De plus, vous bénéficierez de bonus d’attaque d’amis améliorés pour les réduire un peu plus rapidement.

Recherche sur le terrain: Bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles ici. La bonne nouvelle est que Mega Energy est désormais disponible grâce à des recherches sur le terrain, ce qui signifie que nous avons un moyen d’acquérir Mega Energy. Celui que vous recherchez est «combattez un autre entraîneur».

Pour une liste complète des tâches de recherche sur le terrain, consultez Silph Road.

Les mauvaises nouvelles? Cette tâche semble être extrêmement rare et n’attribue qu’un maigre 5 Mega Energy. Alors n’allez pas à la recherche de Field Research pour booster vos mégas.

Récompenses: C’est l’un de ces objectifs communautaires et, pour une fois, je me demande si cela sera réellement réalisé. Je suppose que ce sera le cas, car c’est toujours le cas, mais c’est l’une des choses les plus lourdes que l’on nous ait jamais demandé de faire pour une tâche communautaire.

Si nous parvenons à terminer 2 millions de méga raids, nous débloquerons Mega Pidgeot. Lequel, je ne sais pas, bien sûr.

Brillant: Shiny Lotad est dans le mélange, bien que beaucoup de gens en aient déjà un de cette journée de recherche limitée il y a quelque temps. Cherchez un joli violet foncé, assez digne si vous me demandez.

