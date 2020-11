Plus d’informations sur OSOM, la nouvelle marque mobile des créateurs de l’Essential Phone

Les créateurs de l’Essential Phone sont de retour avec une entreprise axée sur la confidentialité.

Nous avons déjà parlé à son époque de OSOM Products Inc, un nouveau Commencez créé par de nombreuses personnes qui à l’époque étaient sous le commandement d’Andy Rubin, l’un des pères d’Android, dans la société de téléphonie mobile en échec Essential.

Au début, on ne savait pas grand-chose de cette société, fondée en février de cette année. Mais maintenant, le propre chef de la société et ancien chef de la R&D d’Essential, Jason Keats, a souhaité partager plus d’informations sur sa nouvelle société, qui, selon ses termes, est destinée à « Réinventer la vie privée ».

Produits OSOM, la nouvelle signature des créateurs de l’Essential Phone

Même si il faudra attendre 2021 pour voir les premiers produits Avec le sceau OSOM, Keats n’a pas hésité à partager sa vision avec le monde.

Dans une interview offerte à CNET, L’OSOM a expliqué que l’entreprise, qui emploie actuellement au total neuf personnes – dont huit viennent d’Essential -, n’a pas l’idée de suivez les traces de l’entreprise qui vous précède.

En fait, cela garantit que l’essentiel était une bonne idée à 80%, et avec cette nouvelle société, on cherche à compléter cette idée avec un produit vraiment intéressant pour les consommateurs.

En ce sens, l’idée est se concentrer sur la confidentialité, offrant aux consommateurs une option qui n’existe pas aujourd’hui: choisir quelles données privées sont partagées avec les entreprises et comment elles sont partagées.

Pour y parvenir, le Commencez a l’idée de lancer un total de jusqu’à huit appareils au cours des trois prochaines années, y compris les smartphones. A ce sujet, il explique que Les mobiles OSOM tenteront d’offrir un meilleur rapport spécifications-prix que la concurrence, sans que cela implique de sacrifier des fonctions ou des modules complémentaires. Et c’est que, selon les mots de Keats, les produits OSOM ne sont plus orientés vers le segment prime Du marché:

Nous ne ciblons pas nos produits sur des utilisateurs ultra premium, mais nous créerons des produits premium. Nous pouvons gagner de l’argent en faisant cela grâce à quelques surprises supplémentaires dans nos manches qui seront annoncées l’année prochaine.

Dans tous les cas, ils indiquent que tout ce que la marque développe sera construit sur la confidentialité. À tel point qu’ils aspirent à devenir «la marque technologique numéro un de la protection de la vie privée dans le monde».

Mais pour l’instant, nous devrons attendre au moins fin 2021 pour voir les premiers fruits de cette nouvelle entreprise. En attendant, nous resterons à l’écoute du site officiel d’OSOM Privacy.

