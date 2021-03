Qui sont les observateurs du serment et en quoi croient-ils?

Depuis de nombreuses années maintenant, l’attention portée aux groupes extrémistes en Amérique s’est accrue, certains se faisant un nom.

Sur le groupe en particulier, connu sous le nom de Oath Keepers. attire de plus en plus l’attention du public en tant que l’un des plus grands groupes extrémistes antigouvernementaux aux États-Unis

L’organisation, qui prétend avoir des dizaines de milliers de membres, est devenue un nom familier pour beaucoup après leur implication présumée dans les émeutes du Capitole qui ont eu lieu à Washington DC le 6 janvier.

Plusieurs membres des Oath Keepers ont depuis été inculpés de complot en vue d’entraver la capacité du Congrès à certifier Joe Biden en tant que prochain président des États-Unis.

Qui sont les observateurs du serment et qu’en croient-ils?

Selon leur site Web, « Oath Keepers est une association non partisane de militaires, de policiers et de premiers intervenants, anciens et anciens, qui s’engagent à respecter le serment que tous les militaires et policiers prêtent pour` `défendre la Constitution contre tous les ennemis, étrangers et nationaux. . ‘»

La principale différence entre les Oath Keepers et les autres groupes extrémistes est qu’ils se concentrent sur le recrutement du personnel militaire actuel et ancien, ainsi que des officiers de police et des premiers intervenants tels que les pompiers, les agents de recherche et de sauvetage, les ambulanciers, les secours en cas de catastrophe « et le personnel d’urgence similaire. «

Le serment mentionné dans leur nom fait référence à l’article VI de la Constitution des États-Unis, qui affirme la place de la Constitution fédérale en tant qu’autorité ultime à obéir et à défendre, au-dessus et au-delà de toute personnalité ou parti politique et de la constitution et des lois de tout État. .

Ils se considèrent comme chargés d’une mission de «préserver la liberté de nos enfants et petits-enfants, et de tous les Américains».

La devise de Oath Keeper est «Pas sous notre surveillance!»

Bien qu’ils ne recrutent pas activement de civils, ils leur offrent la possibilité de soutenir leurs efforts en tant que membres associés.

Contestant la manière dont ils ont été décrits dans les médias, le gardien autoproclamé du serment Tom Kampert écrit: «The Oath Keepers est une association de personnes partageant les mêmes idées qui, à un moment de leur vie, ont prêté serment de soutenir et de protéger le Constitution des États-Unis. «

«Ils ne sont pas une milice», poursuit-il. « Ils ne sont pas des suprémacistes blancs. Leurs membres sont composés de toutes les races. Ils ne sont pas anti-gouvernementaux. Leur message est qu’il n’y a pas de date d’expiration sur leur serment. Qu’ils l’honoreront toujours. Ils attendent la même chose des fonctionnaires du gouvernement. , à la fois nommés et élus. «

Pourtant, d’autres supplient de différer.

Selon l’Anti-Defamation League, les Oath Keepers – qu’ils décrivent comme «un groupe important mais vaguement organisé d’extrémistes antigouvernementaux qui font partie du mouvement antigouvernemental« Patriot », qui comprend des milices et des« trois pour cent » des groupes, des citoyens souverains et des manifestants fiscaux, entre autres « – ont été fondés par l’avocat du Montana et vétéran de l’armée Stewart Rhodes en 2009.

en 2014, Oath Keepers a attiré l’attention des médias pour leur implication dans les troubles qui ont éclaté à Ferguson, dans le Missouri, après qu’un grand jury du comté de St.Louis ait décidé de ne pas inculper le policier Darren Wilson pour la fusillade mortelle d’un Noir de 18 ans. homme nommé Michael Brown Jr.

À l’époque, le chef de la police de Ferguson avait annoncé qu’ils ne pouvaient pas porter ouvertement d’armes en cas d’état d’urgence. Des membres du groupe ont également été accusés de se faire passer pour des agents de sécurité sans permis.

Plus tard cette année-là, Oath Keepers a participé à l’impasse de Bundy Ranch au Nevada, où de nombreux membres armés du groupe ont affronté les forces de l’ordre, y compris Richard Lee Cook, qui a été arrêté par des agents du FBI. Il a par la suite été inculpé de délit de possession d’arme à feu.

En juillet 2015, l’association a lancé «Operation Protect the Protectors», un appel à l’action pour monter la garde devant divers centres de recrutement militaire à travers le pays dans le but de protéger les recruteurs militaires non armés à la suite d’attaques contre les installations militaires du Tennessee par Mohammad Abdulazeez.

Comme mentionné précédemment, beaucoup de leurs membres ont été liés aux émeutes du Capitole en janvier.

Selon un acte d’accusation du grand jury du district de Columbia accusant certains des membres, Oath Keepers faisait partie d’une grande foule qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole.

«Les membres de la foule ont fini par se frayer un chemin à travers, monter et franchir les barricades de la police du Capitole et se sont dirigés vers la façade extérieure du bâtiment. Les agents de la police du Capitole ont tenté de maintenir l’ordre et d’empêcher la foule d’entrer dans le bâtiment du Capitole, dont les portes et les fenêtres étaient verrouillées ou autrement sécurisées », indique le document.

«Néanmoins, peu de temps après 14h00, des membres de la foule ont pénétré de force dans le bâtiment du Capitole en brisant les fenêtres, en enfonçant les portes et en agressant les agents de la police du Capitole.

Aujourd’hui, Thomas E. Caldwell, Jessica M. Watkins et Donovan Crowl, tous membres des organisations, font partie des quelque 400 personnes accusées d’entrer illégalement dans le Capitole et d’avoir agressé des policiers.

L’article continue ci-dessous

Les gardiens du serment sont-ils des suprémistes blancs de droite à gauche?

Certains disent oui. Les Oath Keepers disent non.

« Je veux dire dès le départ, avant même que nous ayons vraiment fait quoi que ce soit, ils ont essayé de nous associer à des racistes », a déclaré Rhodes dans une interview en 2011. « Je suis un quart mexicain. Je fais partie d’Indien Apache. Je ne suis guère un enfant d’affiche de la suprématie blanche. Je serais probablement tué si ce pays était dirigé par des suprémacistes blancs. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était en partie juif, Rhodes a répondu: « Non, je ne suis pas juif. Mais c’est drôle aussi. Parce que nous ne tolérons pas l’antisémitisme, il y a des néo-nazis qui sont certains que cela signifie que je suis Juif. Vous savez, les clowns à gauche de moi, les farceurs à droite. «

Quelle est la prochaine étape pour les observateurs du serment?

Alors que le président Biden s’inquiète des déploiements de vaccins et des fusillades de masse, le ministère de la Justice et les procureurs fédéraux se concentrent sur la clôture des affaires contre les personnes qui ont pris d’assaut le Capitole pendant les émeutes de janvier, dont certaines incluent des membres d’Oath Keeper.

Les enquêteurs envisagent également d’ajouter la sédition à la liste des chefs d’accusation auxquels ils sont confrontés. Il s’agit d’une accusation grave définie comme l’incitation de personnes à se rebeller contre l’autorité d’un État, entre autres crimes.

Les procureurs fédéraux affirment que le groupe «s’est entraîné aux tactiques de combat paramilitaires avant l’opération du 6 janvier».

Cela pourrait fournir la preuve d’une coordination préméditée, qui peut avoir les conséquences les plus graves de toutes.

Il semble que l’organisation a augmenté en nombre et en influence depuis sa création.

Même avec quelques membres ici et là inculpés et inculpés par le gouvernement, leur engagement dans la politique américaine ne semble pas avoir de fin.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.