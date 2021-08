in







Robert Pattinson et Suki Waterhouse auraient commencé à sortir ensemble en juillet 2018.

Suki Waterhouse a claqué Une fille bavarde pour l’avoir traitée de « personne » en faisant référence à sa relation avec Robert Pattinson.

Le récent de HBO Max Une fille bavarde le redémarrage bat son plein et il ne s’avère pas moins controversé que l’original. Jusqu’à présent, la série a reçu des critiques mitigées de la part des fans et les téléspectateurs ont trollé Evan Mock sur ses talents d’acteur, ce qui l’a malheureusement amené à désactiver ses commentaires sur Instagram. Et maintenant, Suki a appelé la série HBO Max pour une ligne sur sa relation.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Suki sort avec le crépuscule actrice depuis juillet 2018. Bien qu’elle soit un mannequin à succès et qu’elle ait de nombreux crédits d’actrice à son actif, Suki a été qualifiée de « personne » dans la série.

Suki Waterhouse critique le redémarrage de Gossip Girl pour une ligne sexiste sur sa relation avec Robert Pattinson. Photo : Alamy, HBO

La ligne venait de Une fille bavardeLe troisième épisode d’une scène entre Zoya (Whitney Peak) et Luna (Zión Moreno). Luna, qui est styliste, a essayé d’aider Zoya à améliorer son image après avoir commencé à sortir avec la très riche Obie (Eli Brown). « Quand allez-vous l’obtenir? En ce qui concerne la presse, il est R-Patz et vous êtes Suki Nobody », a déclaré Luna. AIE.

Suki a eu vent de la ligne et a appelé l’émission sur Twitter dans une multitude de tweets maintenant supprimés. « Un autre jour pour se rappeler que les femmes peuvent aussi être le patriarcat », a tweeté Suki, en veillant à taguer Une fille bavarde l’écrivain Lila Feinberg.

Elle a ajouté: « En voyant les critiques du patriarcat et du sexisme, je suis alors vérifiée comme étant la petite amie de quelqu’un. Cela a du sens. » Cela fait probablement référence à un moment du même épisode qui a vu Luna et Monet (Savannah Smith) appeler le patriarcat pour avoir forcé leur BFF et chef de la hiérarchie sociale de Constance Billard, Julien (Jordan Alexander), à avoir un petit ami pour son image.

Les fans ont réagi à la ligne « louche » sur les réseaux sociaux.

Gossip Girl a vraiment eu le culot d’invalider les exploits de l’actrice légendaire, Suki Waterhouse. Ne savent-ils pas qu’elle a joué dans Détective Pikachu et ce film de Keira Knightley pendant littéralement 2 minutes ???? – Été (@Winternut1) 29 juillet 2021

dans le dernier épisode de Gossip Girl, ils ont appelé suki waterhouse « suki peu importe » allons-nous simplement laisser cela voler – madelin (@corduroyhs) 28 juillet 2021

