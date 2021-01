Billie Eilish répond aux affirmations selon lesquelles elle a souligné ses lèvres sur Instagram

« Vous tous, je n’ai littéralement jamais surligné mes lèvres de ma vie. Je n’ai même pas porté de rouge à lèvres depuis l’âge de 13 ans. »

Billie Eilish a nié avoir recouvert ses lèvres après avoir spéculé sur sa moue plus pleine.

Comme vous le savez, Billie est assez minimaliste en ce qui concerne son maquillage. La chanteuse de « Par conséquent je suis » n’a aucun problème à rester nue et, comme son maquilleur Robert Rumsey l’a révélé, elle berce généralement le Kush Lip Glaze de Milk.

Eh bien, la semaine dernière, Billie a partagé une photo sur Instagram et ses lèvres avaient l’air un peu rebondies que d’habitude. L’image, qui était une photo d’une photo de passeport, montrait que Billie balançait apparemment un brillant clair et des lèvres légèrement surlignées (pour info, la superposition implique l’utilisation d’un crayon à lèvres pour dépasser légèrement votre ligne naturelle des lèvres et les faire paraître plus pleines).

Elle l’a légendé: « Je lécherais le chagrin sur vos lèvres. »

Maintenant, la superposition est une grande tendance en matière de beauté et tout le monde, de Kylie Jenner à Selena Gomez et plus encore, le fait, donc ce n’est pas grave. Cependant, Internet a commencé à spéculer sur les nouvelles lèvres de Billie et elle l’a rapidement fermée sur son histoire Instagram.

Elle a dit: « Vous tous, je n’ai littéralement jamais surligné mes lèvres de ma vie. Je n’ai même pas porté de rouge à lèvres depuis l’âge de 13 ans. »

Les fans ont également défendu Billie, on a écrit: « C’est à l’idiot qui a dit que les lèvres de Billie sont fausses et surlignées. » Un autre ajouté: « hey internet voici une photo de près des » lèvres surlignées « de billie eilish en HD. »



Histoire Instagram de Billie Eilish. Photo: @billieeilish via Instagram

BIEN. Qui aurait cru qu’un petit crayon à lèvres pouvait causer autant de buzz?

