Jujutsu Kaisen 154 manga, premières fuites et spoilers

Il continue l’histoire du mangaka Gege Akutani après sa maladie. Premières images du manga Jujutsu Kaisen 154 avec spoilers.

Les premières images et spoilers du Jujutsu Kaisen manga 154. Ce nouveau chapitre, deuxième après une interruption d’un mois en raison des problèmes de santé de l’auteur, arrivera en Espagne le lundi 9 août à 17h00. Vous pouvez le lire officiellement et gratuitement grâce à Manga Plus. Ci-dessous, vous avez la galerie d’images qui ont été divulguées et également un lien vers le manga lorsqu’il sera disponible.

ARGUMENT DE MANGA

Yuuji Itadori, un lycéen aux capacités physiques rares, passe ses journées à rendre visite à son grand-père hospitalisé. Mais un jour, des esprits maudits dormant dans son école se libèrent et des créatures fantômes apparaissent. Malgré cela, Yuuji entre dans le complexe scolaire pour sauver ses camarades de classe… !

